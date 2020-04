Test sierologici rapidi, da domani oltre 90.000 in distribuzione in Toscana

La Regione: "Finora eseguiti 2.213 test rapidi su personale sanitario. Positivi o dubbi solo 87 (il 3,9%)"

FIRENZE - Da domani, mercoledì 8 aprile, i primi 91.889 del totale dei test sierologici (140.000) acquistati da Estar, l'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale, che fa gli acquisti per tutta la Regione Toscana, saranno distribuiti alle aziende sanitarie, così come previsto dall'ordinanza del presidente Enrico Rossi dello scorso 3 aprile.

"Si tratta - spiegano dalla Regione - di Test rapido immunocromatografico per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM del virus SARS-CoV-2 in campioni umani di sangue intero (anche da pungidito), siero o plasma".

Questa la distribuzione.

- Asl Toscana Nord Ovest: 24.300 kit

- Asl Toscana Sud Est: 19.664 kit

- Asl Toscana Centro: 27.410 kit

- AOU Careggi: 4.764 kit

- AOU Meyer: 2.000 kit

- AOU Senese 4.000 kit

- AOU Pisana 7.500 kit

- Fondazione Monasterio 701 kit

- ISPRO: 350 kit

- ESTAR: 1.200 kit

- Totale: 91.889 kit

Le consegne successive saranno effettuate a tutti i soggetti indicati dall'ordinanza del 3 aprile, che prevede di eseguire i test sierologici rapidi, in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica, nonché dell’attuale disponibilità dei test.

Dando priorità a: operatori sanitari e soggetti operanti a vario titolo nelle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, operatori nelle strutture sanitarie private e di altri enti nel territorio regionale; operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle Rsa (Residenza sanitarie anziani) e Rsd (Residenze sanitarie disabili); personale del volontariato impegnato nella emergenza sanitaria e di protezione sociale in genere; farmacie; personale addetto agli Istituti penitenziaria, con particolare attenzione al personale sanitario; forze dell’ordine e vigili del fuoco; chiunque, in forma singola o associata, svolga un’attività lavorativa di assistenza o sostegno alla popolazione anziana e/o fragile.

Altre priorità di intervento, in rapporto a comunità e gruppi identificabili, potranno essere successivamente individuate, anche in ragione della progressiva disponibilità dei test. In ambito individuale, a chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da Covid, esclusivamente su richiesta del medico o pediatra di famiglia.

"Nel frattempo - fanno sapere dalla Regione Toscana - gli screening sierologici eseguiti finora sul personale sanitario (medici, infermieri, operatori socio sanitari) di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana, hanno confermato il dato che una decina di giorni fa era emerso per la Aou di Careggi: e cioè che oltre il 95% del personale è risultato negativo".

"Al 2 aprile scorso - conclude Regione Toscana - sul personale del Servizio sanitario toscano sono stati eseguiti 2.213 test rapidi. Di questi, solo 87 (il 3,9% di tutti gli operatori testati) sono risultati positivi (positivo IgM, positivo IgG, positivo IgG e IgM) o dubbi: sottoposti a tampone di conferma, in attesa dei risultati finali".