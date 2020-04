FIRENZE E TOSCANA 10.04.2020 h 10:00 Di REDAZIONE

In nove stipati dentro un furgone: multati in Autopalio per 5mila euro

Violazione delle normative anti Covid-19 per un gruppo di pachistani al ritorno dal lavoro da una azienda agricola

FIRENZE-SIENA - Sono stati sanzionati per circa 5.000 euro dalla Polizia di Stato, per aver violato quanto previsto dalle ultime normative anti Covid-19, che impongono di rispettare la distanza di sicurezza fra i passeggeri a bordo dei veicoli. È accaduto ieri pomeriggio nel territorio di Monteriggioni, lungo il raccordo autistradale Firenze-Siena, dove nove cittadini pachistani, residenti tra le province di Firenze, Trieste e Foggia, sono stati intercettati dagli agenti della Polizia Stradale di Siena, in servizio di vigilanza, che li hanno visti circolare a bordo di un furgoncino. L’elevato numero degli occupanti, ha attirato l’attenzione degli agenti che non hanno esitato a fermarli per un controllo. Gli stranieri, di ritorno da lavoro presso una azienda agricola nel senese, non potevano viaggiare in quelle condizioni, occupando tutti i posti a sedere senza rispettare le distanze di sicurezza. Per uno di loro è scattata anche una denuncia penale poiché, grazie al lavoro di competenza dei poliziotti dell’ufficio immigrazione della Questura di Siena, è risultato clandestino e già destinatario di un precedente provvedimento di espulsione del Prefetto di Foggia.

