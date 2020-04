Bagno a Ripoli (3) e Greve in Chianti (2): altri casi positivi nella nostra area

Fanno parte dei 117 nuovi casi positivi comunicati oggi, domenica 12 aprile, da Ausl Toscana Centro

FIRENZE - Sono 117 i nuovi casi positivi comunicati da Ausl Toscana Centro oggi, domenica 12 aprile.

Nelle ultime 24 ore risultano inoltre 14 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro: 9 nella provincia di Firenze, 2 nella provincia di Prato, 3 nella provincia di Pistoia).

# In Toscana 277 nuovi casi, 28 decessi, 79 guarigioni. E 4.230 tamponi analizzati

Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e zona empolese.

Sono 89 casi in provincia di Firenze, di cui 11 nella zona empolese.

- Bagno a Ripoli: 3

- Borgo San Lorenzo: 1

- Calenzano: 1

- Campi Bisenzio: 10

- Dicomano: 3

- Fiesole: 2

- Figline Incisa: 1

- Firenze: 27

- Greve in Chianti: 2

- Lastra a Signa: 3

- Pelago: 1

- Pontassieve: 4

- Reggello: 2

- Rignano: 2

- Rufina: 3

- Scandicci: 4

- Scarperia e San Piero: 1

- Sesto Fiorentino: 3

- Signa: 2

- Vaglia: 1

- Vicchio: 2

Sono 11 i casi nella zona empolese.

- Capraia e Limite: 1

- Castelfiorentino: 2

- Empoli: 2

- Gambassi Terme: 4

- Montelupo Fiorentino: 1

- Vinci: 1

Sono 13 i casi in provincia di Prato.

- Poggio a Caiano: 1

- Prato: 7

- Vaiano: 5

Infine, 13 i casi in provincia di Pistoia.

- Abetone Cutigliano: 1

- Agliana: 2

- Montale: 1

- Pieve a Nievole: 2

- Pistoia: 5

- Quarrata: 1

- Serravalle Pistoiese: 1

I restanti casi sono di persone domiciliate fuori provincia o fuori regione.

I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi. L’Azienda sanitaria ricorda che coloro che necessitano di restare in isolamento e non dispongono di condizioni di sicurezza nel proprio domicilio, possono essere accolti in uno degli alberghi sanitari presenti nel territorio. Una misura importante per garantire l’isolamento ed evitare il contagio all’interno della famiglia convivente.