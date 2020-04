Il Comune di Barberino Tavarnelle celebra la Festa della Liberazione sul web

"In rete con la nostra Storia": deposizione delle corone ed eventi culturali in diretta Facebook dalle ore 11

BARBERINO TAVARNELLE - Sarà ancora festa, lo sarà ancora di più, nonostante l’emergenza e l’impatto antisociale del Coronavirus che quest’anno isolerà le piazze ma non le case dove la Liberazione, conquista da preservare e difendere ogni giorno, crepita più della paura.

Al silenzio che serpeggia tra le strade e le colline del Chianti si contrappone il risveglio di una pluralità di voci, con le testimonianze, le riflessioni, le note di un’intera comunità che da casa, aperta alla condivisione digitale, rievocherà il 25 aprile per riaffermare i valori fondanti della Costituzione italiana.

Liberazione, antifascismo, solidarietà sono i temi che, in una maratona virtuale prevista per l’intera giornata a partire dalle ore 11, correranno e si diffonderanno con maggiore forza e coinvolgimento tra le pagine e le dirette web dei canali ufficiali del Comune di Barberino Tavarnelle.

Tanti i momenti che caratterizzano “In rete con la nostra Storia”, l’espressione che dà nome al programma di eventi istituzionali che permetterà, pur nella distanza, di estendere la partecipazione collettiva alle celebrazioni on line, nel rispetto delle prescrizioni e delle misure di contenimento imposte dal Governo per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19.

L’amministrazione comunale ha organizzato, in occasione del settantacinquesimo anniversario della Liberazione, un cartellone di iniziative on line che si potrà seguire in streaming, diretta Facebook e sulla piattaforma YouTube del Comune.

“Lo speciale web dedicato al 25 aprile, definito con l’hashtag #campolibero, è la nostra piazza, un modo per non rinunciare a quella che consideriamo la festa più importante del Paese - dichiara il sindaco David Baroncelli - tutta la comunità potrà essere presente, accompagnare idealmente il percorso delle deposizioni delle corone nei diversi luoghi della memoria del nostro territorio e prendere parte attivamente agli eventi culturali on line che abbiamo organizzato per avvicinare soprattutto i giovani ai temi della Liberazione".

"Nel ricordo della storia che condivideremo nel web - afferma il primo cittadino - rafforziamo il sentimento di unità e l’importanza di restare connessi con la nostra identità. La Liberazione è un cammino che vive di pace e fratellanza. Non dimentichiamo che se il passato ne ha costruito le basi sul sacrificio delle vittime di guerra, il presente, seppur chiuso nell’isolamento della crisi epidemiologica, ha l’obbligo di nutrirlo costantemente con il respiro vitale della Costituzione italiana e dei principi che tengono salde le radici della nostra democrazia. Incontriamoci sulle piattaforme digitali e lasciamoci guidare da quelle lettere, mai morte, che oggi devono indicarci la strada per resistere e rinascere, parole che hanno dentro il senso dell’esistenza, parole come solidarietà, dignità, diritti e uguaglianza”.

IL PROGRAMMA

La Festa della Liberazione di Barberino Tavarnelle si apre alle ore 11 con la diretta Facebook del sindaco David Baroncelli, arricchita da interventi, e riflessioni di Monica Barni, vicepresidente Regione Toscana, Alessio Ducci, presidente sezione Aned Firenze, Matteo Mazzoni, Direttore Istituto Storico Toscano, della Resistenza e dell'Età contemporanea, Vania Bagni, presidente provinciale Anpi Firenze e Francesco Grandi, presidente del Consiglio comunale.

Nel pomeriggio saranno pubblicati sulle pagine Fb del Comune e del sindaco alle ore 15.30, alle ore 17 e alle 18,30 tre video curati dall’attore Massimo Salvianti (in foto), costruiti intorno ad un reading collettivo tratto da “Paura sul sentiero” di Italo Calvino, “Federico e gli altri” di Leone Bresci e “Estate che mai dimenticheremo” di Marcello Venturi, con i disegni di Lorenzo Bojola, le musiche di Carlo Aquilani ed Emiliano Benassai eseguite dagli autori, e la partecipazione degli studenti e degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado Il Passignano.

Alle ore 21 è prevista una diretta Facebook in cui protagonista sarà la comunità di Barberino e Tavarnelle.

L’evento “25 aprile 2020 Liberi tra note e parole” propone una carrellata di interventi istituzionali e musicali con la partecipazione di associazioni, cittadini, artisti in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani.