FIRENZE E TOSCANA 23.04.2020 h 20:24 Di REDAZIONE

Un altro caso a Barberino Tavarnelle fra i 44 di oggi in Ausl Toscana Centro

Come nel resto della Toscana nuovi positivi in calo: 9 i decessi nell'area (7 in provincia di Firenze)

FIRENZE - Sono 44 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, dove nelle ultime 24 ore risultano 9 decessi (7 in provincia di Firenze,di cui 2 in area empolese). # Continua la decrescita dei positivi al Covid-19 (oggi 80): 18 nuovi decessi in Toscana Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e zona empolese. Sono 29 i casi in provincia di Firenze, di cui 1 nella zona empolese. - Barberino Tavarnelle: 1 - Borgo San Lorenzo: 1 - Calenzano: 1 - Campi Bisenzio: 1 - Firenze: 14 - Lastra a Signa: 1 - Londa: 1 - Pelago: 1 - Rufina: 1 - Scandicci: 1 - Sesto Fiorentino: 4 - Vicchio: 1 Un caso nella zona empolese. - Certaldo: 1 Sono 3 i casi in provincia di Prato. - Montemurlo: 1 - Prato: 2 Infine, 8 i casi in provincia di Pistoia. - Pistoia: 4 - Ponte Buggianese: 1 - San Marcello Piteglio: 1 - Uzzano: 2 Gli altri casi riguardano persone residenti fuori dalla province. I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi.

