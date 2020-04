Due menu tutti nuovi (di terra e di mare) per gustare a casa i piatti di Vitique

Dai Ravioli ripieni di stracotto di manzo al Polpo con datterini al forno e salsa verde. Scopriteli e... scoprite come prenotarli

GREVE IN CHIANTI - Vitique, ristorante e enoteca in Chianti Classico, grazie al servizio di delivery “Vitique at Home”, riesce a portare il gusto in casa nostra.

Iniziato da alcune settimane, il servizio di consegne a domicilio continua ad arricchirsi. In questo fine settimana, ad esempio, con due menu nuovi.

MENU AT HOME – TERRA

- Terrina di fegatini, composta di cipolla e pan brioche

- Ravioli ripieni di stracotto di manzo, burro salato, pecorino e salvia

- Brasato di guancetta di vitello e purè 100/100

- Tiramisù

- Pane e focaccina burro e salvia con lievito madre

30 euro per persona. Con vino in abbinamento 40 euro per persona. Ordinando "At Home" Vitique devolverà 2 euro per ogni menù alla Ausl Toscana Centro per l’emergenza Covid-19.

MENU AT HOME – MARE

- Baccalà mantecato e polenta croccante

- Tortelli ripieni di caprino, pomodori secchi e basilico, salsa all’aglio dolce e bottarga

- Polpo, datterini al forno e salsa verde

- Brioche, ricotta dolce e cioccolato

- Pane e focaccina burro e salvia con lievito madre

40 euro per persona. Con vino in abbinamento 50 euro per persona. Ordinando At Home Vitique devolverà 2 euro per ogni menù alla Ausl Toscana Centro per l’emergenza Covid-19.

Consegne per pranzo : ordini entro le 19 del giorno precedente

Consegne per cena : ordini entro le 12 del giorno stesso.

Inoltre...

PASTA FRESCA AL KG

(Ordine minimo per la pasta fresca 1 kg)

- Pappardelle all’uovo 18 €/kg

- Ravioli ripieni di stracotto di manzo 22 €/Kg

- Tortelli ripieni di ricotta, pomodori secchi e basilico 22 €/kg

BIRRE ARTIGIANALI

- Bruton Bianca – Tuscan Blanche 5% 0,75 L 11 €

- Bruton di Bruton – Tuscan Golden Ale 5,5% 0,75 L 11 €

- Bruton Lilith – Tuscan Pale Ale 5,5% 0,75 L 11 €

VINI SPUMANTI

- Santa Margherita Pinot Grigio Metodo Classico Brut 2014 18 €

- Kettmeir Athesis Rosé Brut 2016 21 €

- Ca’ del Bosco Cuvee Prestige Extra Brut 32,8 €

VINI BIANCHI

- Kettmeir Muller Thurgau Athesis Alto Adige 2017 19 €

- Cantina Mesa Opale Vermentino di Sardegna 2018 18 €

- Ca’ Maiol Molin Lugana 2018 14 €

VINI ROSSI

- Lamole di Lamole Etichetta Blu Chianti Classico 2016 14,80 €

- Cà del Bosco Corte del Lupo Curtefranca 2016 23 €

- Kettmeir Pino Nero Maso Reiner Alto Adige 2016 24 €ù

QUI TUTTE LE INFO E COME PRENOTARE

COME ORDINARE: Compilando il modulo on line (qui) o telefonando al numero 0559332941

CONSEGNA: Gratuita su tutto il territorio chiantigiano, direttamente a casa tua

PAGAMENTO: Alla consegna, in contanti o con carta di credito o bancomat

A CASA VOSTRA: Riceverete istruzioni su come terminare e gustare al meglio i piatti

CONTENUTO SPONSORIZZATO