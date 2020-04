La Coop di Greve in Chianti organizza un corso di informatica a distanza per adulti

Particolarmente utile in questo momento di isolamento e di necessità di svolgere molte funzioni online

GREVE IN CHIANTI - La sezione soci della Cooperativa Italia Nuova di Greve in Chianti è partita "in quarta" ed organizza un corso di informatica a distanza per adulti.

Il corso è tenuto dalla professoressa Mariangela Anichini che insegna materie informatiche presso l'Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze.

Il corso è dedicato principalmente alle persone anziane che vogliono acquisire competenze nel mondo digitale, per poter affrontare le tante situazioni quotidiane in cui sono richieste, soprattutto in questo periodo nel quale per vedersi serve saper usare un computer o uno smartphone.

"Il corso è aperto a tutti - dicono dalla Coop grevigiana - dato che la nostra prof ha una grande esperienza nell'insegnamento, anche ai principianti assoluti! E poi... vogliamo mettere la soddisfazione di un nonno che insegna ad usare il computer a suo nipote?".

Se hai voglia di partecipare chiama il numero 3290177322 e iscriviti.