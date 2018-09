L'Aeroporto più sicuro d'Italia dove parcheggiare: ecco quale. E a Pisa...

Molti sono gli accorgimenti da adottare: vi spieghiamo tutti i "trucchi" in 5 scali italiani

Sempre più spesso si sceglie l’aereo, esso è il mezzo più comodo, sicuro e veloce.

Ovviamente ci sono alcuni inconvenienti come ad esempio trovare un parcheggio sicuro. Molti sono gli accorgimenti da adottare, e bisogna ricordare che tutti i parcheggi dell’aeroporto sono attivi durante tutto l’anno e garantiscono l’apertura 24 ore su 24.

Molto importante è anche la possibilità di poter prenotare il nostro posto, sapendo già il posto assegnato, decidendo il tipo di posto, l’orario in cui dobbiamo presentarci per il check – in.

Questa soluzione è molto comoda e vi può permettere di viaggiare in piena autonomia, senza costringere parenti o amici a portarti aeroporto, non dovrete pagare taxi o attendere bus o navette di varia natura. Vediamo quindi, quali sono i parcheggi d’aeroporto migliori d’Italia.

Aeroporti di Roma Ciampino e Fiumicino

Il parcheggio offerto dai due scali della capitale, sono decisamente molto sicuri e ben sorvegliati.

Dato l'enorme passaggio di passeggeri, sono offerti ben oltre 19.000 posti auto e permette di prenotare la sosta, in modo da sapere esattamente i tempi che impiegherai per consegnare l’auto e non sforare nei tempi richiesti per l’imbarco.

Un servizio raro, è il parcheggio pensato per le moto, dove possiamo trovare 70 posti per questi mezzi.

Questo parcheggio è molto sicuro, infatti è il parcheggio ufficiale di questi aeroporti. I posti offerti sono coperti, sicuri e sorvegliati. Esistono diversi tipi di parcheggio, in base al tempo di sosta o il tipo di parcheggio: dal più economico Lunga Sosta, per periodi circa una settimana oppure l’esclusivo Car Valet.

La sicurezza è garantita dall’accesso solo via voucher Fast Track. Potrete contare su assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni che ti potrà guidare nel pagamento anticipato o nella sola prenotazione.

Aeroporto di Bologna

Questo parcheggio, garantisce la sicurezza, lasciando le chiavi in mano al proprietario. Una giunti nel parcheggio, l’utente sceglie dove parcheggiare in piena autonomia, trattiene la chiave e ritira l’auto, dove l’ha posteggiata.

L’aeroporto di Bologna offre anche una bellissima ed utile app, che tra le varie cose permette anche di prenotare e pagare in anticipo il parcheggio e monitorare il servizio.

Aeroporto di Pisa

La comodità del parcheggio di Pisa (nella foto in alto) è sicuramente la sua vicinanza all’aeroporto ma esiste anche il Servizio di Car Valet.

Grazie a al sito ufficiale potrai effettuare una prenotazione online, pagando in anticipo 24 ore su 24 ma anche richiedere un preventivo, anche se Pisa è famosa per offrire i migliori prezzi sul mercato.

I parcheggi di quest’aeroporto sono molto sicuri, perché sono sorvegliati costantemente da personale specializzato.

Questo è garanzia della sicurezza della tua automobile, che non subirà danni e verrà protetto mentre sarete in viaggio. Sono inoltre offerte due modalità cioè parcheggio coperto o scoperto.

Infine, Pisa è in grado di garantire il prezzo più competitivo, grazie alle molte offerte che vengono garantiti anche se si è in alta stagione.

Aeroporto di Milano Malpensa

L’aeroporto di Milano Malpensa è il primo scalo in tutto il Nord Italia. Esso sorge in provincia di Varese e offre migliaia di posti auto, data la mole di lavoro che è in grado di gestire.

Con i suoi 22 milioni di passeggeri in transito è il secondo scalo in Italia. Grazie ai servizi offerti online, potrete effettuare le vostre prenotazioni, pagare il vostro posto, decidendo anche il luogo dove parcheggiare la vostra auto.

A disposizione ci sono moltissime soluzioni, tutti sorvegliati e gestiti da personale competente, che vi sapranno consigliare se sceglier un parcheggio coperto, scoperto o nelle torri.

Aeroporto di Palermo

L’aeroporto di Palermo offe differenti parcheggi, alcuni coperti altri no, ma tutti molto sicuri. Esso è stato ampliato, aggiungendo una terza aerea alle due precedenti che si trovano vicino alla struttura dell’aerostazione.

La nuova area si trova esattamente di fronte alla palazzina direzionale della Gesap, che è la società che gestisce lo scalo.

Grazie a questa nuova espansione, le tariffe calano, creandone una low cost e riducendo quella per la lunga sosta.

Nell’ottica di portare maggiore innovazione, la Gesap ha adottato nuovissime apparecchiature, anche per la sorveglianza dei parcheggi che rimangono molto sicuri, data l’esiguità degli stessi.

Per poter prenotare, potete scaricare la applicazione dello scalo che vi permetterà di gestire ogni aspetto del vostro viaggio, oltre il posto nel parcheggio.