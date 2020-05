Alia: da giovedì 7 maggio al via le prenotazioni per il ritiro ingombranti a domicilio

Sarà nuovamente attivo da lunedì 11. Quando ripartirà anche il servizio e la raccolta degli abiti usati

FIRENZE - Da giovedì, 7 maggio, sarà possibile prenotare il ritiro ingombranti a domicilio svolto da Alia Servizi Ambientali per le utenze domestiche, che sarà nuovamente attivo da lunedì 11 maggio.

A seguito dell’emanazione del DPCM del 26 aprile 2020, infatti, Alia sta organizzando la ripresa di servizi sospesi a seguito dell’emergenza Covid -19.

"Auspicando la collaborazione degli utenti in questa fase di ripartenza del servizio - dice Alia - si ricorda che per prenotare il ritiro ingombranti è necessario contattare il call center di Alia oppure scrivere usando il form sul portale, www.aliaserviziambientali.it".

L’operatore fornirà data ed orario di esposizione, oltre al codice da apporre sul materiale per cui è stato richiesto il ritiro.

Analogamente dall’11 maggio viene riattivata la raccolta degli abiti usati e pertanto gli utenti potranno avere libero accesso contenitori stradali dedicati alla raccolta degli abiti in buono stato.

Per ogni informazione Alia invita gli utenti a contattare il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30, ai numeri 800888333 (da rete fissa, gratuito) o 199105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 05711969333 (da rete fissa e da rete mobile).

In alternativa è possibile utilizzare il Form sul sito web www.aliaserviziambientali.it per richiedere di essere ricontattati e per ricevere informazioni.