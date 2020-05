Tamponi "Drive through" al San Giovanni di Dio: per dipendenti e pazienti esterni

Allestita postazione esterna, sotto un tendone fornito dalla Protezione Civile dell'Humanitas Scandicci

FIRENZE - Cambia al San Giovanni di Dio l'organizzazione per l'esecuzione dei tamponi rinofaringei Covid-19, finora effettuati all'interno del padiglione "Da Vinci". E da ieri eseguiti in modalità "Drive through" (dall'auto) per i lavoratori dipendenti e per i pazienti esterni.

E' stata allestita una postazione esterna sul retro dell'ospedale sotto un tendone fornito dalla Protezione Civile dell’Humanitas di Scandicci.

L'accesso avviene a bordo del proprio mezzo di trasporto dall'ingresso stradale del Pronto Soccorso, seguendo un percorso unidirezionale segnalato da cartelli che indicano "Tamponi CoviD" e il campionamento con il tampone viene eseguito senza scendere dal mezzo.

Sono state distinte due fasce orarie: dalle 7.30 alle 10 l'accesso è riservato ai pazienti esterni, su prenotazione da parte delle strutture ospedaliere del San Giovanni di Dio.

A seguire è prevista una seconda fascia per i lavoratori dipendenti dell'ospedale e delle strutture territoriali della zona nord ovest.

L'esecuzione dei test per i pazienti esterni è gestita dal personale infermieristico dell’ospedale mentre la gestione dei test per il personale dipendente è della Medicina Preventiva.