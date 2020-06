Rifiuti: dal 15 giugno tornano gli Ecofurgoni di Alia ai mercati settimanali

CHIANTI FIORENTINO – Da lunedì prossimo, 15 giugno, tornano su tutto il territorio dei 58 comuni gestiti, in occasione dei mercati settimanali nei giorni ed orari consueti, gli Ecofurgoni, mezzi attrezzati di Alia Servizi Ambientali SpA che permettono ai cittadini il conferimento di tutti quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere esposti durante il “porta a porta”.

Al fine di garantire la messa in atto delle misure di contenimento del Covid-19 e la sicurezza di utenti ed operatori, anche nell’espletamento di questo servizio è necessario rispettare le misure di sicurezza ed accedere al conferimento una persona per volta, indossando la propria mascherina.

Si ricorda che gli addetti di Alia non potranno in alcun modo aiutare gli utenti nell’eventuale scarico di rifiuti dal veicolo. Il calendario di riavvio del servizio consultabile sul portale aziendale: https://www.aliaserviziambientali.it/ecocentri/ecotappe-ed-ecofurgoni/elenco-completo-ecotappe-ed-ecofurgoni.

Lunedì 15 giugno l’Ecofurgone sarà nuovamente attivo a Fiesole (appuntamento alle Caldine), a Firenze in p.zza San Jacopino ed a Campo Marte, a Lamporecchio, nel Comune di Prato (al mercato Galilei), ed a San Casciano in p.zza della Repubblica.

Il 16 giugno il mezzo attrezzato presidiato da personale Alia sarà presente al mercato di Massa e Cozzile.

Nei giorni successivi, l’Ecofurgone sarà quindi presente nei vari mercati comunali secondo calendario.

Al momento, nei comuni di Barberino di Mugello e Scandicci viene ripristinato soltanto il servizio in occasione dei mercati del sabato (quindi da sabato 20 giugno sarà nuovamente presente in v.le della Libertà nel Mugello ed a Scandicci in p.zza Togliatti).

Agli Ecofurgoni i cittadini possono consegnare: olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale www.aliaserviziambientali.it, oppure contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

