Turismo, è scattata l’ora del… “local”. Trekking in Toscana

TOSCANA – Una nuova declinazione di turismo è pronta a partire sostituendo, non si sa per quanto, quella precedente; l’emergenza del Covid 19 ha reso necessario tale cambiamento, oggi più che mai indispensabile per la sopravvivenza del settore.

Da un lato questo è indispensabile per chi opera nel comparto e rischia di dover chiudere i battenti; dall’altro, il discorso vale anche per i viaggiatori abitudinari che non devono rinunciare alla propria passione.

Tutto ciò si traduce in un concetto che in queste ultime settimane sta girando parecchio: il turismo local.

Ovvero, rinunciare a suggestioni esotiche, mete dall’altra parte del globo, paradisi caraibici, per concentrarsi su ciò che di bello c’è nelle proprie vicinanze. E parlando di Italia si può affermare senza timore di smentita che siamo abbastanza fortunati.

Un territorio pieno di paesaggi incantevoli, che si parli di mare, montagna, collina o altro.

E la Toscana è la sintesi di questa magnificenza tutta italica: nella nostra regione ci sono le città d’arte più belle del mondo; i meravigliosi spazi verdi dove nascono prodotti enogastronomici tra i più richiesti globalmente; località di mare. Una proposta turistica varia ed articolata per consentire a tutti di trovare appagamento.

Il trekking in Toscana

All’interno di questa proposta trova spazio anche il trekking: un qualcosa del quale non tutti, forse, sono a conoscenza, ma si parla di un altro fiore all’occhiello della regione toscana.

Le escursioni di trekking che si possono fare in Toscana sono molteplici, come si può vedere sul sito www.azimut-treks.it: tra i luoghi adatti allo scopo vanno citati i monti Pisani, le Alpi Apuane, l’Arcipelago Toscano, l’Appennino Tosco Emiliano, San Rossore.

Tutta la zona della cosiddetta Costa degli Etruschi, quella che si estende da Livorno fino a Piombino, e che vide la presenza della antica popolazione nel IX secolo a.C., è un luogo da scoprire e visitare all’interno di escursioni.

Il tutto facendo una attività sportiva, il trekking, che può avere un impatto notevole sulla salute a livello di benefici: oltre a prevenire l’obesità, migliorare circolazione e ridurre il colesterolo, il trekking può essere un valido alleato anche a livello mentale, aiutando a scaricar ansia e stress.

Uno sport a contatto con la natura, che consenta di praticare attività motoria andando, al contempo, alla scoperta di luoghi meravigliosi incorniciati in contesti verdi.

Cosa possibile anche in Toscana, sfruttando i tanti luoghi naturalistici presenti e venendo incontro alla necessità di questo momento storico particolarissimo che si sta attraversando: viaggiare in un contesto local, senza spostarsi troppo dalla propria città di residenza.

