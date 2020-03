Spesa a domicilio, gli esercizi del Chianti che la offrono: lo spazio sul Gazzettino

Prime adesioni. I negozi possono segnalarci le loro iniziative. Le ospiteremo tutte in questo spazio

Il Gazzettino del Chianti e delle colline fiorentine si mette a disposizione (e mette a disposizione la sua grande diffusione e presenza fra i lettori, le famiglie) di tutti i commercianti (in particolare di generi alimentari o farmacie) che sul nostro territorio organizzeranno consegne a domicilio (nel rispetto della legge e delle misure di sicurezza) a diffondere, in un apposito spazio sul giornale, nome del negozio, tipologie di prodotto, modalità di consegna, di prenotazione, contatti.

Potrete inviarci tutte le informazioni via mail a redazione@gazzettinodelchianti.it (o anche via messaggio alla nostra pagina Facebook, o via whatsapp al 3391552376).

In questo spazio saranno contenuti tutti gli esercizi commerciali che svolgeranno questo tipo di servizio. Ovviamente (se serve dirlo) lo faremo in modo assolutamente gratuito.

Il tutto con l'obiettivo di fondo di farvi STARE A CASA il massimo possibile, come indicato dal Dpcm di lunedì 9 marzo. Meno contatti, minor diffusione del contagio, maggiori speranze di uscire tutti insieme da questo momento così difficile.

Questa opportunità è rivolta in particolar modo ai commercianti dei comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Castelnuovo Berardenga.

CASA PORCIATTI (RADDA IN CHIANTI)

Vista la situazione abbiamo pensato di organizzare un servizio di spesa a domicilio nel comune di Radda in Chianti.

1. Prepara la lista della spesa.

2. Chiamaci allo 0577738055 per comunicarcela oppure un WhatsApp al 3386759080.

3. Noi prepariamo la spesa e ti richiamiamo per dirti il totale e accordarci sulla consegna

4. La consegna è gratuita, puoi prendere quello che ti serve. Per info contattateci.

PIZZERIA PASTA E PIZZA (PANZANO IN CHIANTI)

A pizzeria Pasta e Pizza, a Panzano in Chianti, nel rispetto della normativa effettueremo servizio di asporto e consegna (zona Panzano); abbiamo sospeso servizio al tavolo. Grazie, Nicola Gemini.

Per contattarci per avere tutte le informazioni, 055852336.

CHIANTI GARDEN (SAN CASCIANO)

Chianti Garden, via Cassia per Firenze, San Casciano, ferramenta, mesticheria, casalinghi, vernici, alimentari, mangimi per animali.

Numero di telefono per ordini 0558290150.

BOTTEGA DEL MONDO-OXFAM (SAN CASCIANO)

Questo è il momento di fare qualcosa per noi, è una questione di responsabilità individuale e sociale.

La nostra Bottega in questi giorni continua ad essere aperta anche se con le dovute precauzioni. Per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti e soci queste settimane effettueremo consegne a domicilio nel nostro Comune.

Ma non è tutto, se sai già cosa vuoi acquistare contattaci. Ti prepareremo il tutto con il relativo scontrino così da minimizzare la tua permanenza nel punto vendita.

Puoi fare il tuo ordine chiamando in negozio al numero 055 822041 oppure scrivendoci una email a shop-sancasciano@oxfam.it

Ci auguriamo che questa emergenza si concluda quanto prima ed esprimiamo la nostra vicinanza a tutte le persone e le comunità colpite.

Per qualsiasi richiesta o informazione restiamo a disposizione.

BOTTEGA FAGGI (FERRONE)

Buongiorno anche la Bottega Faggi al Ferrone dal 1930 attiva per il vicinato la spesa a domicilio con pagamento o in contanti o carta di credito (direttamente alla consegna).

Contattare Enrico Faggi 3389612094 o direttamente la Bottega 055207044 (chiusa dalle 13.30 alle 16). Email: bottegafaggi@gmail.com.