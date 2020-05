Gaiole in Chianti: bando per l’assegnazione del “Pacchetto scuola” 2020-2021

GAIOLE IN CHIANTI – Il Comune di Gaiole in Chianti comunica che la Regione Toscana ha finanziato per l’anno scolastico 2020/2021 l’incentivo economico “Pacchetto scuola”.

Per gli studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado statale, paritaria privata o degli enti locali, e per gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata.

I requisiti essenziali per accedere alla concessione dei contributi sono: essere residenti nel comune di Gaiole in Chianti; avere un Isee del nucleo familiare non superiore a 15.748,78 euro.

Le domande devono pervenire al Comune di Gaiole in Chianti entro e non oltre le ore 18 del 30 giugno 2020 con una delle seguenti modalità.

Consegna a mano all’ufficio protocollo previo appuntamento telefonando allo 0577744739 ;

; Invio per mail a [email protected]

Invio per posta certificata a [email protected]

Spedita a mezzo raccomandata A.R a Comune di Gaiole in Chianti, via Ricasoli 5 indicando sulla busta “Domanda pacchetto scuola A.S. 2020/2021.

Il bando completo e il modulo di domanda è pubblicato sul sito internet del Comune a questo link.

