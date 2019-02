GREVE IN CHIANTI

Lorenzo Baglioni torna "a casa" e presenta il suo libro in biblioteca a Greve

Venerdì 1 marzo alle 21. "È tutto calcolato", la matematica nella vita quotidiana

GREVE IN CHIANTI - Matematico o musicista? Anche con l’equazione in testa si può far sorridere, comporre un brano originale e suonare una chitarra.

Una mente incline alla creativa applicazione dei numeri e una passione per l’arte dei suoni, capace di scorgere nell’armonia una matematica silenziosa e nel linguaggio della scienza una melodia sonora. L'uno e l'altro spirito.

Si può essere entrambe le cose quando chi trova il comune denominatore nella vita nella comprensione delle regole del mondo matematico si chiama Lorenzo Baglioni.

Mattatore, allegro, ironico, protagonista della scena artistica italiana, cantautore e cantattore, aggiunge una vocazione sorprendentemente 'letteraria' al sogno di credere nel caos del big ben e mettere a frutto un talento che si esprime attraverso la creatività e l’espressione artistica. Tra battute, note e i mille rivoli di una grande giostra che fa girare il teatro dell'umanità.

Lorenzo Baglioni, matematico, musicista, youtuber e… scrittore. L’amore per il pensiero scientifico diventa una pagina di vita vissuta, anzi un libro da leggere, sfogliare, esplorare con l’esperienza quotidiana della geometria, dell'algebra, della fisica.

Parole, nero su bianco come accordi di quarta appesi ai fili di un pentagramma per spiegare ai lettori di ogni età che “E' tutto calcolato teoremi e funzioni per risolvere i piccoli problemi quotidiani”, la matematica è dietro ad ogni cosa, si riflette nello specchio di una forma, si rivela con un gesto, spiega, motiva, offre una sponda razionale anche a chi si perde e approda inconsapevole sulla riva dei sentimenti.

Greve in Chianti, terra di adozione dell'artista fiorentino, apre le porte della biblioteca comunale Carlo e Massimo Baldini per la presentazione della pubblicazione di Lorenzo Baglioni, edita da Mondadori nel 2018.

Il libro, scritto insieme al fratello Michele, anche lui uomo di scienza, è al centro della serata, in programma venerdì 1 marzo alle ore 21, organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Greve nell'ambito della ricca programmazione culturale che anima tutto l'anno lo spazio lettura con incontri, eventi, spettacoli, presentazioni di libri e occasioni di conoscenza e incontro con gli autori.

La presentazione è introdotta dall'assessore alla cultura Lorenzo Lotti che esprime soddisfazione per il ritorno "a casa" del giovane artista.

“Siamo felici di ospitare Lorenzo e la sua ultima fatica - nota l'assessore Lotti - un libro che fa capire quanto importante sia l'approccio empirico alla vita indicato dalla matematica, non una materia astratta ma concreta che può cambiare la visione delle cose e suscitare delle emozioni”.

Il messaggio che vuole dare il libro è legato al ruolo che la matematica assume nei vari aspetti della vita.

“Non è fondamentale sapere a cosa serve un logaritmo, il rapporto tra seno e coseno, il senso delle equazioni e delle disequazioni - commenta l'autore - il libro racconta gli insegnamenti concreti che si possono trarre dalla matematica e trae spunto dagli esempi di vita quotidiana, la matematica si trova ovunque, riesce a descrivere la realtà e ciò che ci sfugge. La matematica è ricerca, pazienza, comprensione, utilità”.

Da Pitagora a Rameau le diverse relazioni e le sovrapposizioni tra la matematica e i più disparati campi di interesse sono descritte fin dai tempi più antichi.

“Il calcolo si ritrova nella musica, nella pittura e nella vita di tutti i giorni - conclude Baglioni - basta cercarla e saperla aspettare. I risultati, tutt'altro che effimeri e istantanei, prima o poi arrivano e si fanno regola e arte nello stesso tempo”.

Nulla di strano per un laureato in matematica che aspira alla rivincita di chi ha studiato allo scientifico "misurando" le proprie emozioni dall'amore per il palcoscenico. Ingresso libero.