Circonvallazione, prosegue il "pedinamento" di Roberto Viti: "Lavori ripresi"

"Pausa di due mesi dovuta ad una piccola variante al progetto che si è dovuto adottare"

IMPRUNETA - "Il 4 marzo sono ripresi i lavori sulla Circonvallazione dopo una interruzione di poco più di 2 mesi. La motivazione di questa pausa è dovuta ad una piccola variante al progetto che si è dovuto adottare".

Il consigliere di opposizione Roberto Viti continua nel suo percorso di "pedinamento" della circonvallazione di Impruneta.

"Prima di riprendere i lavori - spiega Viti - si è dovuto completare tutta la procedura, che comprendeva anche il deposito della pratica al Genio Civile. Nonostante questa pausa, la ditta OCIMA ritiene che i lavori termineranno in anticipo rispetto ai tempi previsti".

"E' già stato demolito il muro di sostegno del giardino dell'abitazione in via Fabbiolle - prosegue Viti - e tra qualche giorno entreranno in funzione le trivelle per realizzare i pali di sostegno, sui quali verrà poi costruito un muro a retta. Per questo motivo via di Fabbiolle è stata chiusa in corrispondenza dell' incrocio con la circonvallazione".

"Per arrivare nella parte a valle di questo incrocio - conclude - si deve percorrere, sia a piedi che in auto, la viabilità della Circonvallazione. Entro breve tempo si inizierà ad intervenire anche in corrispondenza dell'intersezione con via Vittorio Veneto".