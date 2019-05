Lista Viva, ecco i candidati al consiglio comunale: presentazione il 3 maggio

Alle 21.15 alla casa del popolo di Greve in Chianti il candidato sindaco Simone Secchi presenta la sua "squadra"

GREVE IN CHIANTI - Eccola la lista dei candidati al consiglio comunale di Greve in Chianti di Viva - Cittadini per Greve in Chianti, che "correrranno" a fianco del candidato sindaco Simone Secchi alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.

Rosalba Lo Paro, Andrea Malavolti, Esther Metais, Fabio Baldi, Carmela Crescenzi, Nicola Bernini, Antonella Mizzau, Gino Caccialupi, Carmen Pasetto, Marco Cassini, Hiltrude Muller, Franco Montagni, Sofia Martelli, Michele Redaelli, Luca Venturini.

"La lista - spiegano dal gruppo di Viva - nata dall’impegno di numerosi cittadini provenienti da esperienze e culture politiche diverse e impegnati in vari modi nell’associazionismo, proporrà nelle prossime settimane assemblee nelle varie frazioni del territorio".

"Venerdì - annunciano - si svolgerà il primo incontro pubblico in cui i candidati si presenteranno ai cittadini e illustreranno i tratti essenziali del programma della lista. Sarà anche l’occasione per raccogliere testimonianze diverse e proposte di miglioramento ed integrazione del programma stesso".

"In un’epoca - sottolineano da Viva - in cui il senso di appartenenza al territorio, la partecipazione alla gestione della cosa pubblica e l’interesse verso la politica è probabilmente ai minimi storici in Italia ed in Toscana, vogliamo che la nostra lista rappresenti un punto di riferimento per chi non si arrende al prevalere dell’egoismo e dell’interesse privato. Ogni contributo ed ogni esperienza di vita è essenziale per far crescere il progetto Viva. Al termine della serata sarà offerto un breve rinfresco ai partecipanti".

"Chi desidera vedere il nostro programma - concludono - vedere il profilo dei nostri candidati ed essere aggiornato sulle nostre prossime iniziative può visitare il nostro sito su www.viva.greve.it. Chi vuole contattarci può scrivere a viva.greve2019@gmail.com".