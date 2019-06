Sambuca, festa sul fiume. Il grande successo dei sapori d'ortica

In oltre 2mila alla kermesse organizzata dalla Pro Loco: giocando, mangiando e divertendosi lungo la Pesa

SAMBUCA (BARBERINO TAVARNELLE) - Metti un intero menù a base di ortica, lasagne, ravioli e bocconcini di pollo, e la sagra che da anni celebra la pianta tipica di Sambuca sale in vetta alla classifica delle feste paesane più amate del territorio.

Prova ne è la presenza di oltre 2mila visitatori che quest’anno, edizione numero nove, hanno siglato nei tre giorni della festa la migliore prestazione nella storia della fiera dei sapori e delle passioni chiantigiane.

Cittadini e turisti hanno preso d’assalto tutta l’area lungo Pesa, giardini pubblici, piazza Gramsci, ponte romano e la struttura della Pro Loco sambuchina per condividere e assaporare la cucina locale e la cultura gastronomica legata all’ortica.

Nota per le sue proprietà medicinali e i principi attivi in essa contenuta, la pianta che cresce copiosa tra le rive del fiume Pesa è il prodotto principe della festa della quale cuochi e cuoche di Sambuca hanno riscoperto e valorizzato le molteplici declinazioni culinarie.

In pole position le specialità verdi, firmate dallo "chef" Luca Becheroni, che hanno deliziato il palato di centinaia di buone forchette: lasagne e tortelli hanno sfilato insieme allo spezzatino di pollo in salsa d’ortica e al budino dei poveri, una miscela cremosa intrisa di pane e cioccolato. Ma la festa sul fiume di Sambuca non si è esaurita tutta a tavola.

Ci sono stati i giochi rionali, il mercatino lungo l’area dei giardini, l’evento canoro "Tale e quale show" sul cui palcoscenico i cittadini, singolarmente e in gruppi, si sono cimentati nell’imitazione dei big della musica italiana e internazionale e il raduno delle moto e delle auto d’epoca, veicoli storici di marche blasonate dagli anni ‘30 in poi i cui proprietari provenienti da tutta la Toscana hanno trovato nella festa delle tradizioni sambuchine l’occasione giusta per mettere in vetrina passione e motori.

Ad aver sbaragliato la concorrenza nella serata conclusiva per la sfida a suon di playback del "Tale e quale show" il gruppo di giovani di Barberino Tavarnelle che ha interpretato la boy band britannica One Direction.

In una piazza stracolma di spettatori sono piovuti applausi e standing ovation per Tommaso Dantini, Lorenzo Morganti, Gaddo Cencetti, Cosimo Merli, Marco Raspollini, Francesco Marziali.

Tra i membri della giuria alcuni commercianti e artigiani della zona tra cui Marco Papini, Marco Botti, Francesca Guarnieri.

La festa è stata arricchita anche dal servizio dei Bar dei Rioni. L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco di Sambuca, presieduta da Enrico Righini, in collaborazione con il Comune, gli operatori economici, i ristoratori e tutta la comunità della frazione che lega la sua identità ad uno dei tratti più belli incontaminati del torrente Pesa.