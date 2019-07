Castellina accoglie il Chianti Festival nel ricordo della Dolce Vita

Domenica 7 luglio, alle ore 21.30, appuntamento in Piazza del Comune fra musica e spettacolo

CASTELLINA IN CHIANTI - Il Chianti Festival anima con musica e spettacolo Castellina in Chianti.

Domenica 7 luglio, alle 21.30, la Piazza del Comune ospiterà l’esibizione di Romina Capitani in "La dolce vita!", revival in salsa jazz che conterà sulla complicità di Klaus Lessmann, al sax e clarinetto; Riccardo Galardini, alla chitarra elettrica e classica, Giacomo Rossi, al contrabbasso, e Paolo Corsi, alla batteria.

La performance coinvolgerà il pubblico con canzoni celebri nel mondo e legate all’immagine dell’Italia negli anni della cosiddetta “Dolce vita”, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, con testi quali Amado mio, Buonasera signorina, Mambo italiano, Guarda che luna e tante altre. L’ingresso è libero. Informazioni.

La rassegna Chianti Festival è organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 oppure visitare il sito della Fondazione Toscana Spettacolo, dove è disponibile tutto il cartellone del Chianti Festival in programma nei tre comuni fino al 31 luglio