Pensiline trasporto pubblico, il Comune di Greve cerca sponsor finanziari e tecnici

Per presentare le manifestazioni d'interesse c'è tempo fino al 4 ottobre. L'avviso sul sito internet del Comune

GREVE IN CHIANTI - ll Comune di Greve in Chianti cerca sponsor (finanziari e tecnici) per la riqualificazione delle pensiline alle fermate del trasporto pubblico.

Per questo è uscito nei giorni scorso un avviso sul sito del Comune, dal quale è possibile scaricare i documenti relativi.

Le manifestazioni d’interesse complete delle proposte di sponsorizzazione devono pervenire o essere presentate al Comune di Greve in Chianti per mezzo di raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure mediante consegna a mano del plico all'URP in Piazza Matteotti 7 a Greve in Chianti oppure a mezzo PEC all'indirizzo comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it, entro il giorno 4 ottobre.