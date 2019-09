GREVE IN CHIANTI 21.09.2019 h 10:40 Di Redazione

PostAzione, tra 7 giorni l'inaugurazione per il bar sociale de La Stadera

Appuntamento per sabato 28 settembre in viale Vittorio Veneto per l'aperitivo all'ex circolo di Greve

GREVE IN CHIANTI - Mancano solo 7 giorni all'inaugurazione della stagione di PostAzione, il bar sociale e officina creativa gestito dalla Cooperativa La Stadera. L'appuntamento è per sabato 28 settembre alle ore 18 in viale Vittorio Veneto per l'aperitivo di inaugurazione, con food & drink, ospita, musica e tanti amici. Il progetto #POST#AZIONE nasce dalla volontà di realizzare, all’interno di un ex circolo di Greve in Chianti, un Bar sociale e un’officina creativa, ovvero un luogo d'incontro e confronto, dove accogliere i cittadini del territorio, promuovere relazioni di qualità, proporre attività e laboratori. Il concetto di bar sociale unisce l’idea di “bar”, dove fermarsi per una buona colazione, un pranzo veloce, un caffè con gli amici, a quella di inclusione per ragazzi in difficoltà o diversamente-abili nel mondo del lavoro. Nel bar è previsto uno spazio dove saranno organizzate attività di supporto allo studio, laboratori creativi, mostre fotografiche, giochi. L'impegno del bar sociale è anche quello di diffondere tra i ragazzi una cultura di prevenzione dalle dipendenze - alcool, sostanze, gioco d’azzardo - e affrontare le problematiche che si presentano nell’adolescenza e che non sempre trovano risposta nella società.

