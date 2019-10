Biblioteca comunale di Impruneta: un ottobre strapieno di eventi e iniziative

Fra appuntamenti di presentazione libri, letture e incontri tematici: tutto il calendario a partire da sabato 5

IMPRUNETA - Ricominciano a pieno ritmo le attività della biblioteca comunale di Impruneta con appuntamenti di presentazione libri e incontri tematici.

Ripartono anche i momenti dedicati alla lettura: sabato 19 ottobre ci sarà il primo appuntamento dell’associazione Paolieri e martedì 22 riprende l’attività del circolo di lettura del professor Cesare Cristofolini.

La partecipazione a tutte le iniziative è libera e gratuita.

Il calendario completo

Sabato 5 ottobre

Ore 16.30 - Presentazione della trilogia di fantascienza “Genesi” di Filippo Passeri composta da “Chimera”, “Oltre gli orizzonti paralleli” e “Genesi” (Edizioni Progetto Cultura, 2009, 2011, 2014).

In che modo viene utilizzata la scienza da parte dell’uomo? Come viene gestito il potere? dove ci conduce l’evoluzione della civiltà?

Nei libri di Filippo Passeri si legge di un mondo in conflitto, in cui la guerra fa milioni di morti e chi è al potere cerca di raggiungere sempre più autorità e forza attraverso le risorse per mettere in atto un dominio senza rivali. Introduce e modera l’incontro l’assessore Sabrina Merenda.

Sabato 19 ottobre

Ore 16.30 - TÈ LIBRI E PASTICCINI. Libri da leggere, gustare e commentare a cura dell'Associazione Paolieri.

Martedì 22 ottobre

Ore 10 - L COME LIBRI L COME LIBERI - Circolo di lettura condotto dal professor Cesare Cristofolini

Giovedì 24 ottobre

Ore 17.30 - LA RELAZIONE EDUCATIVA - La relazione educativa: autoritaria o permissiva? Seminario per genitori, insegnanti, educatori a cura di Arcangela Limosani, counsellor rogersiano professionale Formatore Gordon, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Primo Levi Impruneta.

Introduce e modera l’incontro l’assessore Sabrina Merenda. Imparare una comunicazione efficace per costruire un modo collaborativo di relazionarsi con figli e allievi, come alternativa ai comportamenti autoritari e permissivi.

Stabilire una relazione educativa che tenga conto dei bisogni, delle emozioni e dei sentimenti di entrambe le parti sulla base di regole chiare e definite, per prevenire e gestire i conflitti.

Venerdì 25 ottobre

Ore 10 - L COME LIBRI L COME LIBERI - Circolo di lettura condotto dal prof. Cesare Cristofolini.

Sabato 26 ottobre

Ore 17.30 - LUCE - Presentazione del romanzo "Luce" di Bettina Bartalesi e Gianluca Di Matola, Clown Bianco edizioni ottobre 2018, libro vincitore del Premio Sanremo Writers 2019.

Per il progetto "Olgre il pre-giudizio", l’assessore Laura Cioni intervista l'autrice Bettina Bartalesi. Letture di Caterina Petrini. Saluto dell'assessore Sabrina Merenda.

Il volume racconta l’intensa storia di riscatto femminile e sociale della protagonista Luce, una piccola guerriera che si avvia ad essere donna, scoprendo che “L’amore non è uguale per tutti”.

Martedì 29 ottobre

Ore 10 - L COME LIBRI L COME LIBERI - Circolo di lettura condotto dal prof. Cesare Cristofolini.