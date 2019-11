Impruneta partecipa a "Olio e Arte che passione": da oggi a domenica 1 dicembre

A Firenze in via dei Pucci. Partecipano anche i Comuni di Greve, San Casciano, Barberino Tavarnelle...

IMPRUNETA - Anche Impruneta tra i comuni partecipanti all'iniziativa “Olio e Arte che passione”, in collaborazione con la presidenza del Consiglio della Regione Toscana e con l’associazione “Il Pomario”, dal 26 novembre al 1 dicembre presso il Centro Expo Comuni Toscani, “Carlo Azeglio Ciampi”, in via de Pucci 16.

L’evento ha come obiettivo quello di rimarcare l’importanza che l’olio di qualità - prodotto da mani sapienti e attraverso filiere tradizionali - rappresenta per il nostro territorio in termini sia di tradizione, sia di espressione artistica.

Nella mostra-mercato verrà anche esposta un’opera d’arte in terracotta realizzata dall'artista Luigi Mariani “Bellezza e Purezza” in rappresentanza delle Fornaci di Impruneta Marchio CAT (Ceramiche Artistiche e Tradizionali).

“È un’importante occasione per Impruneta per diversi motivi - dichiara il vicesiindaco Matteo Aramini - Prima di tutto far parte di questo progetto insieme ai produttori del territorio che hanno aderito (Azienda Agricola La Querce, Dimora Ghirlandaio, Fattoria di Collefertile, La Colombaia Ville di Bagnolo Beltrami) ha dato un senso di sinergia e volontà nel lavorare in squadra. Secondo, rappresenta l’inizio di un percorso volto a promuovere una delle nostre eccellenze territoriali, l’olio, insieme ad altre azioni che seguiranno, primo fra tutti il Regolamento De.Co. che porterò nel prossimo consiglio comunale”

La proposta di regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali, dell'artigianato e delle feste tradizionali e istituzione della De.Co " Denominazione Comunale" è infatti inserita nel l’ordine del giorno del consiglio comunale del 28 novembre.

La mostra-mercato sarà aperta con orario 10-13 e 15-18 fino a domenica 1 dicembre e vedrà un alternarsi di convegni, dimostrazioni e degustazioni.

Tra i momenti più rilevanti della settimana, martedì 26 alle ore 11.30 sarà allestito un piccolo frantoio nel cortile di Palazzo Pegaso per dimostrare a turisti e fiorentini come si frange l’olio.

Martedì 26 novembre dalle 15 alle 18, il convegno: “Dall’olivo, all’alta qualità dell’olio, all’olio sofisticato. Quale immagine dell’olio toscano nel mondo?”.

Mercoledì 27 Slow Food Firenze spiegherà le tecniche di assaggio dell’olio. Venerdì 29 la degustazione da parte dei Presidenti di Anapoo (Associazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva) e Airo (Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio).

Sabato 30 novembre, ore 11 -13, si parlerà di “L’olio d’oliva extravergine e le comunità straniere a Firenze”.

Domenica 1 dicembre alle ore 10 cerimonia di chiusura con tutti i rappresentanti delle Istituzioni.

“Ringrazio doverosamente Regione Toscana e l’Associazione Il Pomario - prosegue Aramini - per averci dato questa possibilità che subito abbiamo colto. Quello spazio espositivo nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare i comuni della Toscana e questa è un’occasione unica per fare ciò. Lavoreremo poi sul territorio per poter avere anche una nostra Expo sul tema olio in modo da far conoscere a tutti l’altissima qualità del nostro prodotto”.

I Comuni partecipanti sono Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano, Pontassieve.