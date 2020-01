Accessi ospedali notte di Capodanno: ferite da botti quasi assenti, molti gli ubriachi

I dati diffusi dalla Asl Toscana Centro. Solo una ragazza con ferite riconducibili all'uso di petardi

FIRENZE - E' stata l'alcol la maggior causa di accesso ai pronto soccorso degli ospedali della Asl Toscana Centro nella notte di Capodanno. Quasi assenti invece gli accessi per ferimento da botti.

Ma ecco il dettaglio: al San Giovanni di Dio (Torregalli) circa una decina di accessi per alcol e una signora americana con problematiche anticoagulanti; e una giovane in stato alcolico con traumi.

A Pistoia una ragazza con ferita al labbro per scoppio di petardo e cinque accessi per giovani in stato di ubriachezza. A Prato una ventina di accessi per alcol.

All'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri cinque accessi per abuso di alcol. Al Santa Maria Nuova una trentina di accessi, tutti giovani in stato di ubriachezza.

A Empoli, infine, un paziente con ferita per caduta.