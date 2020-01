Centinaia di visitatori nel castello per il Presepe vivente a Barberino Val d'Elsa

Oggi seconda e ultima giornata. Alle 16 l'arrivo dei Magi nelle vie e nelle piazze del borgo medievale

BARBERINO VAL D'ELSA (BARBERINO TAVARNELLE) - Debutto di grande successo per la prima giornata del Presepe Vivente di Barberino Val d’Elsa.

Centinaia le persone che questo pomeriggio hanno partecipato alla rievocazione nel castello valdelsano. Un'atmosfera bellissima, autentica, pulsante di vita comunitaria degna di quei sentimenti e di quei valori che sostanziano il messaggio del Natale e i principi cristiani dal Vangelo.

Un clima perfetto, anche dal punto di vista delle temperature, ricreato non solo grazie alla cura dei dettagli degli angoli animati, degli allestimenti scenici e dei costumi, ma soprattutto grazie alle persone, barberinesi e tavarnellini, che ne hanno fatto parte, da figuranti, attori, artigiani, falegnami e sarte.

La comunità ha potuto condividere la prima edizione di una rievocazione presepiale inserita in un contesto architettonico di pregio.

Il medioevo che si respira a Barberino val d'Elsa è unico e senza tempo. La rappresentazione del Presepe vivente, promosso dal Comune, organizzato in collaborazione con i cittadini, gli operatori economici e la Parrocchia di Barberino, coordinato dalla consigliera comunale Tatiana Pistolesi è stato un successo attestato dalla presenza di centinaia di visitatori.

ORGANIZZATRICE E DIRETTORE ARTISTICO - Tatiana Pistolesi e Francesco Mattonai

“Merito del direttore artistico Francesco Mattonai - commenta soddisfatto il sindaco David Baroncelli - e di tutti coloro che hanno messo a disposizione tempo, idee, competenze, creatività, operatività concreta. All’interno del borgo murato, uno dei più belli della Toscana, la comunità ha trovato accoglienza e da qui dobbiamo ripartire, dalla nostra storia che alimenta la voglia di rinascere insieme e costruisce le basi per il futuro”.

Oggi, per la seconda giornata, sono in programma dalle ore 16 la sfilata e la rievocazione con l’arrivo dei Re Magi per le vie e le piazze del borgo medievale. Ingresso libero.