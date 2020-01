Turismo Metrocittà Firenze. Nuovo programma di trasmissione dati

Una "rivoluzione". Per adeguamento alle banche dati utilizzate per la gestione dei flussi turistici ai fini Istat

FIRENZE - Novità nel settore turistico, nella gestione quotidiana di centinaia e centinaia di strutture anche nel territorio del Chianti e delle colline fiorentine.

"A causa della necessità di adeguamento al progetto delle banche dati utilizzate per la gestione dei flussi turistici ai fini Istat - spiegano dalla Metrocittà fiorentina - le strutture ricettive, di agriturismo e le locazioni turistiche sono state informate dalla Città Metropolitana di Firenze del fatto che il servizio gestionale Turistat 3 attualmente in uso cesserà di esistere presumibilmente dal 10 febbraio 2020 (e non dal 31 gennaio, come era stato prima previsto) e sarà sostituito dal programma Turismo 5".

"Non sarà più possibile - si spiega ancora - l'invio o la consegna cartacea della movimentazione ricettiva ma solo quello telematico attraverso il nuovo applicativo Turismo 5".

"A seguito di questa operazione potrebbero verificarsi inizialmente disagi e ritardi - avverte Tommaso Triberti, consigliere della Città Metropolitana delegato al turismo - Per questo ci scusiamo con gli operatori del settore e chiediamo loro di segnalare le difficoltà in modo da poter essere più efficienti nella risoluzione dei problemi".

"I nostri uffici - conclude Triberti - che ringrazio per il grande impegno, si adopereranno per eliminarli e fornire la massima assistenza possibile a tutti i soggetti sui quali ricade l'obbligo di invio della movimentazione statistica alla Metrocittà. Stiamo preparando un incontro con gli interessati per illustrare il nuovo programma "Turismo 5" che, in ogni caso, non implica ulteriori adempimenti a carico delle strutture".