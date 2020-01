"Né la tramvia né la variante di Grassina risolveranno i problemi del trasporto a Greve"

Assemblea sulla mobilità nel Chianti, grande partecipazione di pubblico

GREVE IN CHIANTI - Grande partecipazione all’assemblea sulla mobilità organizzata dalla lista Viva – cittadini per Greve in Chianti alla casa del Popolo di Greve giovedì scorso.

L’assemblea ha visto la partecipazione di un centinaio di cittadini che hanno ascoltato i numerosi relatori invitati e sono poi potuti intervenire con domande ed opinioni personali.

Nell’introduzione alla serata, fatta dai due consiglieri comunali della lista Viva, Fabio Baldi e Simone Secchi, è stato sottolineato come la criticità del servizio di trasporto pubblico a Greve sia determinata da una parte dalla forte domanda di mobilità verso Firenze, dovuta a esigenze lavorative, scolastiche, sanitarie o di tempo libero, dall’altra all’unicità del servizio di trasporto pubblico su gomma.

La netta prevalenza del trasporto privato, quasi sempre individuale, su quello pubblico è da considerarsi causa primaria dell’incremento dell’inquinamento cittadino nell’area metropolitana e quindi deve essere considerata come questione di primaria importanza sul fronte ambientale.

Nell’introduzione è stato anche illustrato brevemente il progetto e lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della variante stradale all’abitato di Grassina e si è sottolineata la criticità per Greve in Chianti del fatto che le risorse economiche sono ad oggi disponibili solo per il primo lotto della variante, ovvero solo da Ponte a Niccheri alla Capannuccia, rendendo così la variante stradale quasi inutile per gli abitanti di Greve.

Nell’intervento successivo, fatto dall’ingegnere Alberti della lista cittadinanza attiva di Bagno a Ripoli, è stato invece illustrato il progetto della linea 3 della Tranvia che dovrà collegare Piazza Libertà a Firenze con il centro abitato di Bagno a Ripoli, evidenziando anche le criticità che potranno emergere se la disponibilità di parcheggi non sarà sufficiente a soddisfare il fabbisogno.

Molto atteso anche l’intervento dei referenti di Toscana Autolinee, la società che si è aggiudicata l’appalto per la gestione nei prossimi anni di tutto il trasporto pubblico della Regione. Nel loro intervento hanno messo in luce alcune delle novità che verranno introdotte con la nuova gestione, rimandando comunque per i dettagli al momento in cui l’affidamento del contratto di gestione diventerà operativo.

A questo proposito, quindi, i consiglieri della lista Viva hanno dichiarato l’intenzione di svolgere un nuovo incontro pubblico su questo stesso argomento nel momento in cui la gestione da parte di Toscana Autolinee sarà a regime; invito già accolto da parte di Toscane Autolinee.

È seguito l’intervento del sindaco di Greve Paolo Sottani che ha convenuto nel sottolineare come la realizzazione del solo primo lotto della variante stradale di Grassina sarà quasi del tutto inutile per i cittadini del comune.

I consiglieri regionale Serena Spinelli e metropolitano Enrico Carpini hanno rimarcato il ruolo centrale che i due enti, Regione e Città Metropolitana, hanno nella gestione della rete stradale ed in quella del servizio di trasporto pubblico e della necessità di affrontare il tema della mobilità nel Chianti inquadrandolo in un problema di area vasta.

Prima di passare la parola al pubblico, c’è stato spazio anche per gli interventi della lista Cittadini per Impruneta, del circolo di Legambiente di Bagno a Ripoli e del Sindacato Pensionati Italiani SPI.

Da tutti questi interventi ed ancor più dagli interventi da parte del pubblico è emersa con ancor maggior forza come la situazione del trasporto pubblico in tutta l’area del chianti fiorentino sia critica e richieda un forte intervento manutentivo, progettuale ed economico da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda la Lista Viva – cittadini per Greve in Chianti è in programma un’assemblea sulla progettata centrale termoelettrica di Passo dei Pecorai il 30 gennaio ed una sulla questione della raccolta differenziata e la tariffa sui rifiuti.