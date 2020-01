ULTIM'ORA / Incidente mortale in Autopalio all'ingresso da Firenze

Ancora sangue sulla Firenze-Siena: coinvolti due mezzi. Ripercussioni sul traffico

FIRENZE-SIENA - Incidente mortale sulla Firenze-Siena, all'ingresso del raccordo autostradale all'altezza del casello di Firenze-Impruneta.

Le notizie al momento sono frammentarie, si sa solo che un automobilista che stava inserendosi sulla Firenze-Siena, all'altezza dello svincolo A1 di Firenze-Impruneta, è rimasto coinvolto in un incidente mortale.

Sul posto pattuglie della Polstrada. Per cause in corso di accertamento una vettura si è capovolta e per una persona (due i mezzi coinvolti), il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso.

Al momento non ci sono altre informazioni e risultano disagi per il traffico, visto che è provvisoriamente chiuso il transito in direzione Siena al km 53,360.

Si consiglia quindi, per chi rientra verso il Chianti, di utilizzare viabilità alternativa.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++