San Ginesio, i lavori per la struttura polivalente avanzano. Completamento entro l'estate

Opere nelle terre del terremoto grazie alle donazioni di tutta la comunità sancascianese (60mila euro)

SAN CASCIANO - La struttura polifunzionale che accoglierà le attività sociali, educative e sportive della comunità di San Ginesio, paesino delle Marche colpito dal terremoto del 2016, sarà completata entro l'estate.

E' stato il sindaco Roberto Ciappi, che si è recato nel comune marchigiano insieme a Francesco Guarducci, in rappresentanza della Festa del Volontariato Sancascianese, a verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori, volti alla realizzazione dell'opera.

Un intervento centrale per la ricostruzione e la rinascita del piccolo comune alle pendici dei monti Sibillini con il quale l’intera comunità di San Casciano ha adottato il territorio devastato dalle scosse dello sciame sismico del 2016 offrendo un segnale concreto di supporto alle famiglie, in particolare alle fasce deboli della popolazione.

"Il cantiere della struttura polifunzionale finanziata attraverso i fondi raccolti dalla Festa del volontariato sancascianese e la partecipazione finanziaria del Comune, per un importo complessivo pari a 60 mila euro, sta procedendo bene - fa sapere il primo cittadino sancascianese - e sarà per il momento l'unico punto di riferimento e di ritrovo per il tessuto sociale".

"Mi è dispiaciuto - sottolinea - constatare che la difficile situazione registrata alcuni anni fa non sembra affatto migliorata. Il tempo a San Ginesio si è fermato con un intero paese, piegato dal crollo degli edifici pubblici e delle abitazioni private, dall'assenza di vitalità commerciale, da un clima di grande apprensione per il futuro. Noi continuiamo ad essere al fianco di San Ginesio in memoria del suo ex sindaco, Mario Scagnetti, al quale ho avuto l’occasione di rivolgere un saluto speciale ad un anno dalla sua morte".

La delegazione sancascianese è stata accolta dall’amministrazione comunale di San Ginesio, guidata dal sindaco Giuliano Ciabocco, e dall’ex assessore Simone Tardella.

San Ginesio e San Casciano si ritroveranno insieme all’inaugurazione della struttura alla quale prenderà parte un’ampia rappresentanza della Festa del Volontariato, presieduta da Daniele Cavari, delle associazioni e della comunità sancascianese.

L’incontro che avverrà nei prossimi mesi suggellerà ancora una volta il gemellaggio di solidarietà tra il Chianti e il cuore montuoso delle Marche.