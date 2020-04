Luiano, la Fattoria stampa i compiti dei bimbi e li consegna su una sedia a Mercatale

Iniziativa per chi ha problemi a stampare: si manda tutto via mail, si va a ritirarlo da una scatola al Centro Lotti

LUIANO (SAN CASCIANO) - L'iniziativa è della Fattoria di Luiano. Ed è una di quelle iniziative che, di questi tempi, scaldano il cuore (anche se è già stata oggetto di un "furto" che scalda altro...). Ed è rivolta a tutti i bambini di Mercatale e dintorni.

"Avete bisogno di stampare i compiti che vi invia la scuola - chiede la Fattoria di Luiano - ma non sapete come fare o avete finito le cartucce della stampante? Ci pensiamo noi!".

Queste le istruzioni, descritte da Felicia Palombo: "Invia le cose da stampare a felicia.palombo@luiano.it. Oggetto della mail: compiti di [nome e cognome] e allega i documenti indicando nella mail eventuali indicazioni (ad esempio più copie se avete possibilità di distribuirle ad altri)".

Il ritiro avviene nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdi in piazza Vittorio Veneto, a Mercatale, davanti al Centro Lotti, dove c'è una scatola con il deposito stampe".

"Vi avviseremo via mail - dice Felicia - non appena saranno depositati. Inoltre, abbiamo tanta carta da riciclo se volete disegnare, ha un lato stampato ma può essere sempre utile; anzi saremo lieti di ricevere e pubblicare i vostri disegni a tema vino, vigne, cantina".

"In caso di estrema urgenza e necessità - conclude - siamo a disposizione anche per adulti che debbano stampare fogli di lavoro, autodichiarazioni, documenti personali per attività improrogabili".

La scatola è già sparita... una volta: "Spero - dice Felicia - che sia stato un errore di qualcuno che ha pensato che fosse stata dimenticata e l'ha presa (in questo caso contattatemi). Se qualxuno invece l'ha presa volutamente... pazienza. Ne abbiamo già messa una nuova!".