Tavarnuzze, Pasqua ai tempi del Coronavirus: le Messe: lettera aperta del parroco

Don Andrè: "Potrete seguire così le funzioni... ma non vi abituate. Quando tutto finirà vi aspetto in chiesa"

TAVARNUZZE (IMPRUNETA) - Riceviamo e pubblichiamo la lettera del parroco di Tavarnuzze, Don Andrè-Jacques Mambuene Jabu, che spiega ai fedeli come rimanere in contatto e seguire le funzioni religiose in questo periodo pre-pasquale di emergenza Coronavirus.

"Carissimi fratelli e sorelle, vi scrivo per chiedervi di capire il tempo delicato che stiamo vivendo anche come comunità parrocchiale.

Per dare a tutti la possibilità di pregare con noi, vi mandiamo gli orari delle diverse celebrazioni che potete seguire in TV2000 quelle del Papa, in streaming Toscana Oggi per il cardinale e in diretta Facebook quelle della parrocchia.

Invito tutti a capire che è solo per l'emergenza che tutto ciò è fatto, ma che dopo quest'emergenza la vita comunitaria e parrocchiale riprenderà.

Nessuno prenda l'abitudine di rimanere a casa e seguire la messa in televisione quando in parrocchia le messe riprenderanno.

In ogni famiglia verrà fatta la benedizione delle palme con le preghiere che trovate sulla pagina Facebook della parrocchia. Assicurandovi dell'amore di Dio, vi mando la mia benedizione. Don André Jacques, parroco".

Orari delle Messe in diretta Facebook sulla pagina della parrocchia del Sacro Cuore di Tavarnuzze (clicca qui):

- Domenica delle Palme Messa ore 9

- Giovedì Santo Messa ore 16

- Venerdì Santo Adorazione della croce ore 16.30

- Sabato Santo Veglia ore 19

- Domenica di Pasqua Messa ore 9