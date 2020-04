L'annuncio del sindaco Casini: "86 contagiati in due Rsa a Bagno a Ripoli"

"Si tratta di comunità racchiuse già precauzionalmente e confinate al loro interno"

BAGNO A RIPOLI - "Purtroppo ieri in tarda serata la Asl Toscana Centro ci ha comunicato che il Covid-19 si è esteso anche a due Rsa presenti nel nostro comune. Le persone contagiate sono 86, come confermato dai tamponi effettuati su tutti gli ospiti lunedì, i cui risultati sono stati resi noti poche ore fa".

Lo annuncia il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: "Si tratta di comunità racchiuse già precauzionalmente e confinate al loro interno, in isolamento, ormai da diverse settimane. Anche il personale operante è in regime di quarantena volontaria casa-lavoro. Quindi voglio essere chiaro: non ci sono rischi sotto questo aspetto per la cittadinanza".

"Siamo in contatto costante - informa - con la Asl, la Regione e le Rsa per mettere in atto tutte le misure necessarie per affrontare quest'emergenza nell'emergenza, che colpisce al cuore una parte della popolazione di per sé già fragile".

"Al momento - spiega ancora - tutti gli ospiti delle Rsa che non necessitano di cure ospedaliere resteranno in struttura, dove continuerà ad essere garantito l'isolamento per evitare che il virus si diffonda ancora e per tutelare al massimo la salute degli altri ospiti".

"Voglio ringraziare di cuore tutti gli operatori sanitari di queste strutture - conclude - che stanno continuando a lavorare nonostante il momento difficilissimo per prendersi cura dei nostri anziani e che manterranno la loro quarantena forzata all’interno delle strutture. Anche loro - non dimentichiamolo - sono eroi come gli operatori in prima linea nel sistema sanitario. Aggiornerò mano a mano che avrò nuove notizie".