Quaranta videoricette al talent on line "La cucina dei ragazzi". Aperto fino al 13 aprile

Il sindaco David Baroncelli: "Gli aspiranti chef ci hanno sorpreso usando creatività e abilità manuali"

BARBERINO TAVARNELLE - Ancora qualche giorno per mostrare le proprie passioni ai fornelli e concorrere con proposte culinarie handmade al Talent on line La Cucina dei Ragazzi, promosso dal Comune di Barberino Tavarnelle.

C'è tempo fino a lunedì 13 aprile per inviare, esclusivamente tramite we transfer, all’indirizzo cinziadugo@gmail.com, il video, della durata massima di 3 minuti, che ritrae la preparazione e l’elaborazione della ricetta casalinga.

Sono circa quaranta i cavalli di battaglia, trasferiti nel web, che i bambini e i ragazzi, dai 5 ai 18 anni, hanno condiviso da più parti della Toscana e dal nord Italia, oltre che da Barberino Tavarnelle.

Le versioni virtuali dei piatti della tradizione nei quali gli aspiranti talent chef si mettono alla prova esprimono a pieno il messaggio lanciato dal concorso: "cucinare e divertirsi restando a casa".

Un ringraziamento a tutti i partecipanti e a coloro che continueranno ad inviare proposte fino al termine della gara, giorno di Pasquetta, arriva dal sindaco David Baroncelli.

"I partecipanti ci hanno fatto assaporare il gusto più intimo dell’amore per la cucina - dichiara il sindaco - e ci hanno sorpreso per la creatività, la fantasia che hanno dispensato a piene mani non solo nell’individuazione della ricetta e nell’utilizzo degli ingredienti ma anche nella presentazione delle loro performances arricchite in forma narrativa, scenografica e didascalica”.

Una partecipazione straordinaria è quella dell’associazione Ci Incontriamo che ha contribuito ad arricchire il Talent on line con una ricetta scritta ed elaborata in una forma di comunicazione che favorisce accessibilità e integrazione.

La scelta dell’associazione è caduta sul gustosissimo dessert del Salame al Cioccolato, la cui preparazione è descritta attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa. La ricetta è stata predisposta dalla pedagogista Azzurra Morrocchesi.

A valutare le proposte degli sfidanti una giuria di esperti, composta dai giornalisti Giuseppe Calabrese (La Repubblica), Ilaria Biancalani (La Nazione), Matteo Pucci (Il Gazzettino del Chianti e delle colline fiorentine) e Edlira Mamutaj (ChiantiSette e ValdelsaSette), capitanata dalla chef Cecilia Dei del ristorante Osteria La Gramola di Tavarnelle. Al voto digitale sono chiamati anche gli internauti e gli amici facebookiani.

Le videoricette sono state pubblicate sulla pagina Fb del Comune e il profilo del sindaco David Baroncelli. Da questi spazi social i concorrenti potranno ricevere le loro preferenze ed essere votati con un click. E allora #restiamoacasa e scateniamoci con i like sulla proposta che ci ha conquistato di più!