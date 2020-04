Poggibonsi, polemica furiosa sulla Messa e processione per San Lucchese: petizione online

Clero e volontari della Misericordia senza mascherine: si chiedono sanzioni e quarantena per i partecipanti

POGGIBONSI - Ribolle la polemica a Poggibonsi, dopo la Santa Messa e la "mini processione" che hanno celebrato San Lucchese (sotto vedete il video pubblicato dalla stessa Confraternita poggibonsese).

Molti i cittadini che hanno visto il video e, considerate le stringenti normative a cui siamo sottoposti da settimane, si sono indingati.

Tanto che alcuni hanno pure indetto una petizione sulla piattaforma Change.org, per chiedere sanzionie e quarantena per coloro che hanno partecipato. E fra questi alcuni volontari della Misericordia.

"Il 28 aprile - si legge nella petizione - in piena emergenza Covid-19 è stata celebrata la messa e la processione per il santo Patrono di Poggibonsi, Sacerdoti, operatori della Misericordia hanno violato il decreto operando senza dispositivi di protezione per l’intera durata della celebrazione".

"Per rispetto del popolo - conclude l'invito rivolto dai promotori della petizione - devono essere messi in quarantena e sanzionati per l’accaduto. Non esistono cittadini di serie A che possono fare ciò che vogliono. Perciò chiediamo a chi di competenza di occuparsi della questione con azioni concrete e dimostrare al popolo un po’ di serietà".