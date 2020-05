Covid-19. Vademecum della Metrocittà Firenze: “Usare correttamente le mascherine”

FIRENZE – L’uso delle mascherine è necessario e continuerà ad esserlo fino a quando l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non sarà passata e non sarà individuato il vaccino.

“Abbiamo preparato una promemoria in forma di volantino – spiega Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Protezione civile – Proprio perché impegnati nella distribuzione delle mascherine, in coordinamento con la Regione Toscana, ci siamo accorti che non sempre i dispositivi sono usati in modo corretto e, soprattutto, che non di rado si utilizzano mascherine non adatte perché non si conoscono le giuste tipologie”.

La Protezione civile della Città Metropolitana sta perciò diffondendo un volantino con tutte le informazioni necessarie per favorire la cittadinanza nell’utilizzo dei dispositivi di protezione.

Fratini ringrazia tutto il volontariato di protezione civile della Città metropolitana per il servizio informativo che sta svolgendo presso le stazioni ferroviarie di Firenze e l’Associazione Lares per il contributo alla stesura del volantino.

👉 CONSULTA E SCARICA QUI IL VOLANTINO

