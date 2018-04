Le Corali del Chianti danno vita ai canti delle trincee della Grande Guerra

Domenica 22 aprile (alle 17) grande concerto alla Limonaia di Pescille a Panzano in Chianti. Insieme alla musica, emozionanti letture

PANZANO (GREVE IN CHIANTI) - Nell’approssimarsi dell’anniversario dei 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, l'Associazione Coordinamento Corali del Chianti Fiorentino e Senese è intenzionata a organizzare un’approfondita ricerca sui canti che animavano le trincee dei nostri militari in attesa della battaglia.

"Canti per una tragedia - Lettura e canzoni della grande guerra 1915-18": questo il titolo di una rassegna patrocinata dai Comuni di Barberino Val d’Elsa,Castellina in Chianti,Castelnuovo Berardenga, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano e Tavarnella.

Insieme ai canti infatti, l’associazione si impegna a letture di missive inviate ai propri cari dai militari impegnati nei combattimenti al fronte. Il tutto dal 15 aprile al 9 giugno.

Domenica 22 aprile sarà il momento del concerto alla Limonaia di Pescille a Panzano in Chianti: alle 17 si esibiranno il Coro Polifonico del Chianti di Greve in Chianti (diretto dal maestro Elena Superti, al pianoforte il maestro Pamela Burrini) e il Coro del C.A.I. di Padova (diretto dal maestro Alberto Bolzanella).

L'ingresso è gratuito, i canti verranno accompagnati da letture tratte da "Il tramonto del sole e l'ultimo addio", di Ottavio Martini, con l'attore Riccardo Starnotti.

"L’intento della ricerca - dice il presidente Angiolo Fossati - è quello di riportare l’attenzione sulla tragedia della Prima Guerra Mondiale, troppo spesso trascurata e meno “indagata” rispetto ad altre vicende belliche del XX Secolo".

"Insieme alle altre Corali - rilancia Fossati - vorremmo invitare gruppi corali provenienti dal Nord Italia, zona che più di tutte è stata teatro dei combattimenti del Primo conflitto Mondiale. Mentre la ricerca dei brani verrà svolta da una commissione artistica composta da musicisti e compositori, altri cittadini si sono resi disponibili nella ricerca di scritti del periodo".

"Sia i canti che le letture - conclude Fossati - si svolgeranno nel contesto delle nostre Pievi, castelli e borghi, dunque in una cornice storico-artistica di indubbio pregio e fascino. I Concerti si terranno nelle Pievi. nei Castelli e nelle piazze dei Borghi Medievali presenti nel Chianti: sarà questa una occasione per valorizzare la tradizione Toscana e Italiana del Canto sacro,profano e popolare".