Economia, continua a crescere l'export toscano: +3,3% nel 2018 rispetto al 2017

In valore assoluto le esportazioni toscane nel periodo luglio-settembre sono aumentate da 8.476 a 8.756 milioni di euro

FIRENZE E TOSCANA – Continua il trend di crescita dell'export toscano nel 2018: +3,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato conferma l'andamento degli ultimi anni e si attesta leggermente al di sopra del dato nazionale, pari al +2,7%.

L'aggiornamento è stato pubblicato dall'Ufficio regionale di statistica sulla pagina delle statistiche flash ed è il frutto dell'elaborazione di dati Istat diffusi pochi giorni fa.

"Numeri importanti – commenta l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo – che certificato e ribadiscono la bontà delle politiche condotte in questi anni per dare stimolo alle imprese toscane ad allargare i propri orizzonti ed aprirsi ai mercati internazionali. L'edizione 2018 del bando, attualmente aperto, ha già finanziato 259 progetti (che hanno coinvolto 297 imprese) e concesso un contributo di 9 milioni di euro, con altri 1,7 mln richiesti dai progetti in istruttoria. Una parte del merito va anche all'introduzione della procedura a sportello che ha permesso di accelerare in modo significativo i tempi di risposta e di concessione dei contributi. La Toscana nell'arco dell'ultimo decennio ha messo sul piatto qualcosa come 56 milioni di euro e finanziato oltre 800 progetti".

Secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore a settembre, la Toscana è risultata prima in Italia per risorse stanziate a sostegno delle esportazioni nel 2017: 19,5 mln di euro (il doppio rispetto al 2016) contro i 13,6 del Trentino Alto Adige. In sostanza la Toscana ha stanziato quasi un quarto del totale italiano che, nel 2017 appunto, ammonta a 83,2 mln di euro.

In valore assoluto le esportazioni toscane nel periodo luglio-settembre sono aumentate da 8.476 a 8.756 milioni di euro; quelle italiane sono passate da 107.604 a 110.515 milioni di euro. Il peso dell'export toscano sul totale nazionale si conferma al 7,9%, come un anno fa. Facendo un confronto a livello regionale, la Toscana continua ad occupare il quinto posto nella graduatoria per volume delle esportazioni.

L'aumento del 3,3% risulta in netta controtendenza rispetto all'andamento che riguarda il Centro (-1,2%, a causa dalla decisa flessione dell'export del Lazio, -9,5%), in linea con quello del Nord (+3,1%) e inferiore a quello del Sud (+4,6%). Va però precisato che per le regioni con volumi di esportazione modesti (ad esempio Molise, Basilicata, Umbria,Valle d'Aosta) anche piccole variazioni in termini di valore assoluto comportano rilevanti variazioni percentuali.