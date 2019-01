Ambulatorio Omeopatico per la donna in gravidanza al Santa Maria Annunziata

Aperto da ieri all'ospedale di Ponte a Niccheri: vi si accede con ricetta regionale e appuntamento da Cup

PONTE A NICCHERI (BAGNO A RIPOLI) - Da martedì 16 gennaio alle 14.30 ha aperto i battenti, all'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, l'ambulatorio omeopatico per la donna in gravidanza a cui si accede con ricetta regionale e appuntamento tramite Cup, quindi pagamento di un ticket (a meno che non si sia esenti).

Una grande novità e possibilità per poter affiancare la medicina non convenzionale alle cure allopatiche, in linea con le direttive della Regione Toscana, che certamente non mancherà di destare attenzione.

"Siamo il primo ospedale - spiega la dottoressa Caterina Biffoli, medico anestesista rianimatore di ruolo in Azienda Sanitaria, e omeopata esperto - a dare questa opportunità alle donne in gravidanza che come è ben noto molti farmaci convenzionali non li possono usare".

Un ambulatorio aperto, spiega ancora, "su richiesta insistente di ginecologi e ostetriche, che hanno toccato con mano gli effetti benefici dell'omeopatia".

L'ambulatorio omeopatico per la donna in gravidanza all'ospedale Santa Maria Annunziata si terrà due volte al mese, nel pomeriggio.