Agenda Castellina: terzo incontro pubblico. Giovedì 17 gennaio alla Casa dei Progetti

Tema della serata: "Essere amministratore di un piccolo comune oggi: responsabilità e opportunità"

CASTELLINA IN CHIANTI - "Essere amministratore di un piccolo comune oggi: responsabilità e opportunità": è il tema del terzo incontro pubblico organizzato da Agenda Castellina, che si terrà giovedì 17 gennaio, alle 21.15 presso la Casa dei Progetti.

Un nuovo momento di dibattito e approfondimento. Un altro passaggio per il gruppo di cittadini che hanno fondato Agenda Castellina per discutere di politica e amministrazione locale. Con vista... elezioni amministrative di maggio? Per adesso non ci si sbilancia.





Relatore della serata sarà Pietro Tanzini, attuale sindaco di Bucine ma già dirigente della Regione Toscana, esperto di europrogettazione, e docente presso la scuola di Pubblica Amministrazione dell'Università di Siena.

Con deliberazione della Giunta regionale della Toscana del 20 gennaio 1997, n. 35 il dott. Tanzini fu nominato Dirigente responsabile dell’area di attività intersettoriale del Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici della Giunta regionale con lo specifico incarico di “fornire consulenza tecnica alle strutture competenti per la predisposizione di progetti intersettoriali cofinanziati dallo Stato e/o dall’Unione europea”.

In tale contesto ha predisposto anche programmi intersettoriali di area vasta secondo i principi della programmazione negoziata e del project-financing.

Nello svolgimento di tali funzioni ha curato, tra l’altro, la definizione di interventi complessi di valorizzazione e sviluppo di settori produttivi, infrastrutture e servizi secondo i principi della programmazione negoziata e concertata.





"L'occasione - dicono da Agenda Castellina - sarà utile anche per sottoporre al dottor Tanzini, in qualità di esperto competente, le domande del pubblico inerenti l'ambito della gestione amministrativa dei piccoli comuni oggi nonché le dinamiche che normalmente caratterizzano eventuali accessi ai fondi europei tra Regione ed Enti Locali".