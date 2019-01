Soluzione problema ungulati? Nel sondaggio del Gazzettino la maggioranza ha le idee chiare

Il 51% dei 344 lettori che hanno risposto chiede un piano massivo di abbattimenti

CHIANTI - La maggioranza dei lettori che hanno risposto al nostro sondaggio (lo vedete qui) sulle possibili soluzioni (o interventi) per risolvere (o almeno ridurre) il problema della presenza degli ungulati nel nostro territorio, è unanime: serve un piano massivo di abbattimenti.

Lo sostiene il 51% dei votanti, soprattutto in merito alle problematiche causate al mondo agricolo e ai pericoli per chi percorre le strade.

Un risultato abbastanza prevedibile, ma comunque ci è parso importante realizzare un sondaggio d'opinione su un tema così presente nelle cronache e nel dibattito pubblico quotidiano (anche) del nostro territorio.

Al secondo posto quella che, in sostanza, è la soluzione prospettata anche da associazioni come il Wwf, ovvero catture e rilasci in altre zone con minore densità (25%).

Terza fra le quattro opzioni proposte è per lo status quo: il 18% dei votanti infatti ritiene che la situazione attuale sia sostenibile.

Infine, il 6% dei votanti appoggia una delle richieste che arrivano da parte del mondo agricolo. Ovvero lasciare agli agricoltori la possibilità di difendersi direttamente.