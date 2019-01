Zoppini: "Il silenzio della maggioranza sul recupero degli scarti alimentari"

Il consigliere di Centrodestra per Impruneta: "Già prassi in molti Comuni toscani. Saremo gli ultimi, perché?"

IMPRUNETA - "Giorni e mesi sono passati ma la mozione sulla donazione di generi alimentari è dimenticata dalla maggioranza" sono le riflessioni di Matteo Zoppini, Consigliere Comunale di Centrodestra per Impruneta.​

"Nel frattempo - prosegue - segnalo che molti altri comuni della Toscana hanno approvato, nella maggior parte dei casi all'unanimità, la mozione di Fratelli d'Italia Firenze che per primo Francesco Torselli ha presentato in Comune a Firenze. Su questa scia perfino la Regione Toscana ha iniziato a erogare finanziamenti mediante bandi rivolti al recupero alimentare e in ottemperanza alla legge 166 del 10 Agosto 2016".

"Mi domando e vi domando - insiste Zoppini - siamo sicuri che la mozione fu bocciata per millantate "pecche finanziarie"? Perché nessuno della maggioranza ha ad oggi ripresentato la mozione? Cosa stanno aspettando? Saremmo potuti essere un comune virtuoso e di esempio e invece, se mai riusciremo ad approvarla, saremo uno degli ultimi. Impruneta avrebbe meritato di più".