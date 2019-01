Morte di Maurizio Scarpelli. Il cordoglio del governatore Rossi e dei volontari

Il 53enne di Reggello, pilota di elicotteri del servizio antincendi, era conosciutissimo anche nel Chianti

CHIANTI - Maurizio Scarpelli, aveva 53 anni, viveva a Reggello, ha perso la vita nell'incidente aereo avvenuto nei cieli della Val d'Aosta. Era uno storico e valido pilota degli elicotteri del servizio regionale antincendi boschivi ed era conosciutissimo anche dai tanti volontari di Protezione Civile (La Racchetta, Pubbliche Assistenze, Misericordie, Vab) che operano in tutto il territorio chiantigiano. Sia per interventi effettuati nella nostra area, sia per quelli in tante altre zone della Toscana, dove le nostre associazioni accorrono con uomini e mezzi.

Cosi il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha voluto ricordare l'opera e il valore del pilota: "Scarpelli era molto apprezzato in Regione Toscana per la sua attività di pilota, molto amato dai compagni dell'antincendi boschivi e della Protezione civile, dove operava da oltre dieci anni ed era considerato uno dei riferimenti con maggior esperienza. Esprimo il massimo cordoglio mio, della Giunta e dell'intera struttura regionale alla famiglia, agli amici ed ai compagni di Scarpelli per la tragica perdita di una persona di grande valore. Scarpelli è stato tra i protagonisti in positivo dello spegnimento del grande incendio dei monti pisani del settembre scorsi: a lui ed ai suoi colleghi andrà per sempre la nostra riconoscenza".

I colleghi dell'antincendi boschivi ricordano Maurizio Scarpelli anche per la preziosa collaborazione da lui offerta nelle attività di formazione e addestramento svolte presso il Centro AIB La Pineta.

Scarpelli era molto conosciuto ed amato anche grazie a quelle attività ed ai numerosi incontri tenuti nelle scuole toscane, per spiegare agli studenti i fondamenti delle attività di prevenzione degli incendi.

"Abbiamo condiviso tantissimi momenti insieme nella lotta agli incendi boschivi. Resterai sempre nei nostri cuori. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia", scrive la Racchetta di San Casciano su Facebook. E sulla pagina della sezione di Tavarnelle le immagini di un intervento dell'elicottero di Maurizio impegnato a spegnere delle fiamme: "Ti vogliamo ricordare così".