Entusiasmo all'inaugurazione della sede toscana di Italian Event Planners Group

Simonetta e Debora: "Abbiamo scelto Greve perché volevamo rimanere immerse nel territorio del Chianti"

GREVE IN CHIANTI - Un'occasione per conoscere e presentare la loro realtà al paese: sabato 26 gennaio, Debora Chioccini e Simonetta Paoli hanno inaugurato l’ufficio della loro agenzia Italian Event Planners Tuscany, presso la Galleria delle Cantine, in Viale Vittorio Veneto a Greve in Chianti, nel cuore del paese.

“La scelta di stabilirci proprio qua - spiegano - riflette il nostro desiderio di rimanere immerse nel Chianti, un territorio in cui lavoriamo, in cui lavorano molti dei nostri fornitori e che da sempre è meta scelta dai nostri clienti, per organizzare i loro matrimoni da sogno, ed altre tipologie di eventi".

Wedding planners, ma anche molto altro. Quelli che offre Italian Event Planners Group (di cui fa parte l’agenzia di Debora e Simonetta) sono pacchetti completi, esperienze uniche per scoprire il Chianti e tutta la Toscana grazie alla competenza di professionisti che da anni lavorano nel settore degli eventi.

Tra le 16.30 e le 20 di sabato sono state tantissime le persone che hanno fatto visita e brindato insieme a Debora e Simonetta. Tra i primi ospiti anche il sindaco Paolo Sottani.

ENTUSIASTE - Debora e Simonetta

“Sono state quattro ore con un flusso continuo di persone. - proseguono entusiaste - Abbiamo ricevuto moltissimo affetto e tanta stima da parte di amici e conoscenti, ma anche dai fornitori, dagli operatori del settore che sono venuti a trovarci. Molti dei quali non conoscevamo e che hanno approfittato dell’occasione per presentarsi e proporre idee”.

Direttamente da Salerno erano presenti anche Serena Ranieri, fondatrice e CEO di Italian Event Planners Group, e Silvia Bacchi, assistente e collaboratrice.

“La loro visita inaspettata - concludono - è stata per noi un grande riconoscimento, ci ha riempite di onore e di un’emozione indescrivibile. Ringraziamo tutti per la bellissima serata che ci hanno regalato”.