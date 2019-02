Un concerto lirico ad Antella per due borse di studio su Villa La Selva

Sabato 23 febbraio al Teatro della Casa del Popolo: lo organizza l'Associazione Per non Dimenticare Do not Forget Onlus

BAGNO A RIPOLI - Un concerto al Teatro della Casa del Popolo di Antella, sabato 23 febbraio (ore 17), per raccogliere fondi per due borse di studio di ricerca su Villa la Selva, ex Campo di Concentramento in Bagno a Ripoli, Luogo della Memoria in Toscana.



Organizzato dall’Associazione Per non Dimenticare – Do not Forget Onlus, l'evento è un concerto lirico di romanze famose "I solisti di Firenze in concerto".

Ad esibirsi saranno i soprani Lisa Ko, Linda Lim, Yeji Lee, Sofia Ye, i tenori Jin Hoon Kim, Vincenzo Myung, Wonseok Seo, i baritoni Davide Park, Jin Young Go, il basso Ho Won Ryu, e le pianiste Hannah Kim, Seon Mi Kim, Eunsin Na.

In programma arie da Boheme, Turandot, La forza del destino, L’Arlesiana, Don Carlo e duetti da

Don Giovanni, Don Carlo e i cori di Va’ pensiero e Finchè confido.

Il concerto è realizzato col Patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli: prevista un'offerta di 10 euro.