La super mostra del giocattolo, a Chiesanuova per la Sagra del pinolo. L'anticipazione

Duemila giocattoli esposti, un settore dedicato al vecchio West, uno alla Liberazione, un omaggio ai disegnatori

CHIESANUOVA (SAN CASCIANO) - Sarà una inaugurazione solenne il taglio del nastro in occasione della super "Mostra del Giocattolo D' Epoca" che si terrà domenica 9 giugno alle ore 16 a Chiesanuova nei locali del Circolo Ricreativo Culturale in occasione della Sagra del Pinolo.

La rassegna vede il Patrocinio del Comune di San Casciano, Regione Toscana, Città Metropolitana, UNICEF, è organizzata dal Circolo Culturale di Chiesanuova e si avvale della partecipazione dell'Associazione Il Paese dei Balocchi di Sesto Fiorentino .

Il taglio del nastro sarà con il sindaco di San Casciano, la presidente dell'Unicef Rosella Di Bella, Luciano Dreoni, patron del più antico negozio della Toscana di Giocattoli che ha fatto sognare grandi e piccini, Silvia Jacovitti figlia del grande disegnatore.

Alle ore 16 è atteso l'alza bandiera dell'Unicef e sarà suonato l'inno dell'Europa dalla Filarmonica di San Casciano Oreste Carlini, in quel momento verrà inaugurata la rassegna con oltre 2000 giocattoli d'epoca esposti.

"La rassegna è concepita come una grande enciclopedia - spiega Agostino Barlacchi, organizzatore della mostra - dove i grandi si rispecchieranno in tutto il mondo del gioco che è ruotato intorno a loro mentre i giovani scopriranno come un tempo ci si poteva divertire senza i moderni telefonini o computer"

Continua Barlacchi: "Sfogliando queste pagine si scopriranno auto da sogno del 1920, agli anni 40' come moto in latta, oppure treni sferraglianti, o rumorosi aerei, fino ai grandi transatlantici. Poi tutto il mondo delle bambine con bambole in bisquit, in panno Lenci, o in celluloide accanto ad accessori e mobilio per far dire alle bambine di un tempo “Mamma voglio giocare a mamme”.

Accanto ai giocattoli posti nelle vetrine anche tanti plastici come quello della Battaglia della Romola fra i Tedeschi e le forze americane che aprirono la strada della Liberazione di Firenze del 1944 allestito con gli stessi giocattoli e soldatini di quel periodo, in questo settore ci sarà anche una jeep d'epoca.

Dalla seconda guerra mondiale al West con un diorama ambientato in un tipico villaggio con treno, diligenza, e case in legno insieme a sceriffi e banditi. Un altro è ambientato in un aeroporto nel deserto, mentre altre vetrine saranno dedicate a Pinocchio, alla leggendaria Jeep, alla storia della birra, dei trasporti, delle navi dei pirati con la ricostruzione di una vasca con molte imbarcazioni in legno e latta. Ogni settore sarà contornato e supportato con disegni inediti di celebri vignettisti.

Nel West Renzo Calegari conosciuto nel mondo per Tex e altri personaggi, poi per il settore giocattoli a Benito Jacovitti sepolto proprio alla Romola, con i suoi personaggi più cari , e per la seconda Guerra Mondiale a riproduzioni tratte dal libro “Colline in Fiamme “di Silvano Callaioli.

Numerose saranno anche le manifestazioni collaterali della Mostra che si chiuderà il 23 giugno. La rassegna è stata resa possibile grazie a Comune di S. Casciano, Chianti Banca, UniCoopFirenze, Lory Copy Store, Unipol Chianti Valdelsa, Dreoni Giocattoli, Il Gazzettino del Chianti.

Il 9 giugno alle ore 18 si terrà un concerto della Filarmonica “Oreste Carlini “ di S. Casciano con musiche da Film West di Ennio Moricone e canzoni dello Zecchino D'oro cantate dal coro dei ragazzi di Chiesanuova presentato da Bruno Santini, il cui ricavato andrà devoluto all'UNICEF.

Ma anche altre iniziative filantropiche si stanno aggiungendo come la donazione delle dieci riproduzioni di Jacovitti ispirate a Pinocchio o il disegno originale di Niccolò Storai con un poderoso personaggio di fantasia “He Man” e un bambino sulle spalle con la spada di Guerre Stellari in mano.

Domenica 16 è in programma anche il rally del pinolo con auto d'epoca del Gruppo A.G.A.V.E. del Chianti Fiorentino mentre alle 17 Niccolò Storai di Prato, disegnatore di albi di fumetti e nuova leva emergente, farà conoscere come realmente nasce un fumetto e agli intervenuti sarà donato un disegno autografato dall'autore.