"Il Magnifico 2019" arriva dalla Sicilia: è l'olio Evo Bio Cerasuola di Titone

Il premio ha rivelato i migliori oli d'Europa, che da oggi si chiameranno Eqoo - Extra Quality Olive Oil

SAN CASCIANO - E' siciliano il vincitore del Premio il Magnifico 2019, European Extra Quality Olive Oil Award, proclamato dai maggiori esperti di olio extravergine di oliva italiani ed europei e premiato con le Stelle Eqoo.

Il Magnifico 2019, ossia il miglior olio presente in commercio per qualità, eccellenza e potenzialità di impatto sul mercato, presentato da un’azienda che abbia ottenuto almeno 1 stella Eqoo, è la Evo Bio Cerasuola di Titone. Un olio monovarietale Cerasuola, cultivar tipica della Sicilia occidentale, soprattutto della provincia di Trapani dove si trova l’azienda Titone. L’olio Bio Cerasuola, certificato Dopo, ha un fruttato di grado medio con sensazioni di erba fresca e pomodoro.

EVO Bio Cerasuola di Titone si aggiudica l’oscar dell’olio 2019 gareggiando insieme alle altre 5 aziende finaliste: Evo Epicure, Knolive Oils – Cordoba; Veneranda 19, Zuppini – Abruzzo; Denocciolato Evolution – Tre Colonne – Puglia; Evo Crognalegno – Masciantonio; Coratina EVO, Intini – Puglia; EVO Bio Cerasuola, Titone – Sicilia; Italiano Grand Cru, Fonte di Foiano – Toscana; Coratina, Dievole – Toscana.

La notizia dell’edizione “Il Magnifico 2019” è il lancio, da parte dell’Associazione Premio il Magnifico delle Stelle verdi dell’olio EQOO - Extra Quality Olive Oil: la nuova identificazione per le aziende di extra qualità in sostituzione dell’attuale terminologia e segmentazione di mercato “EVOO” che riunisce sotto il termine “Extravergine” prodotti di qualità non uniformi, senza individuare l’eccellenza della produzione olearia.

“Le stelle EQOO – spiega il presidente del Premio il Magnifico Matia Barciulli – sono un mezzo che rende semplice ed immediata l’identificazione e la comunicazione dei produttori di extra qualità olearia. I produttori EQOO dovranno svolgere per i produttori di olio la funzione di “fari”, di punti di riferimento verso cui tendere nella produzione olearia”.

Ormai consolidata la capacità delle aziende olearie di produrre oli di qualità, quello che l’Associazione Premio il Magnifico vuole comunicare, e sottolineare al mercato, sono le aziende che hanno già realizzato quello “il progetto di alta scala”, ossia essere aziende remunerative, capaci di stare sul mercato, e contemporaneamente produrre oli di alta qualità.

L’olio rivelazione dell’anno che si aggiudica il premio “Oli Revelation of The Year 2019” è invece Lucciole negli Ulivi, Evo Chianti Classico Dop dell’Azienda Agricola La Costa.

Sempre in Toscana si distinguono l’Azienda Agricola Marchesi Mazzei, che si aggiudica con l’etichetta Fonterutoli “Il Magnifico DOP Chianti Classico 2019”, realizzato in collaborazione con il Consorzio Chianti Olio DOP Chianti Classico, e il Frantoio Franci, vincitore con l’Etichetta BIO Evo Biologico Toscano Igp de “il Magnifico Toscano IGP 2019”, realizzato in collaborazione con il Consorzio Olio Toscano IGP.

Il premio “Save the Landscape Project 2019” a Oro di Capri, l’associazione per la tutela dell'olivo e dell'olio a Capri, mentre nell’ambito della partnership commerciale per la vendita degli oli EQOO online, tra Premio il Magnifico ed OlivYou.com, il premio Best Value EQOO Award 2019 - premio rapporto qualità-prezzo va a Olio Mimì, Az.Agr. Donato Conserva.

Il “Massimo Pasquini Award” - Premio Personaggio dell’olio 2019 va ad Annie Féolde, per il suo impegno nella valorizzazione delle materie prime e per la continua e costante ricerca di eccellenze; a Mario Capanna, il Premio EQOO Ambassador 2019 per il suo continuo lavoro nella comunicazione dell’olio di qualità, a Gianfranco Comincioli il Premio alla Carriera 2019 - “Marco Mugelli Award”, e a Barbara Alfei, il Premio donna dell’olio 2019.

Ultimo premio, conferito in collaborazione con A.I.R.O. – associazione italiana ristoratori dell’olio – e “Come si mangia l’olio” - il progetto editoriale di Andrea Leonardi, Filippo Falugiani e Marco Provinciali per Pacini Editore – al maestro-gelatiere toscano Vetulio Bondi che si aggiudica il premio “Miglior Gelatiere dell’olio 2019”.