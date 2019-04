Alle pendici del San Michele, apre nel centro di Lucolena la farmacia "di montagna"

Servizi per diabetici, celiaci, consegna dei farmaci a domicilio: diretta da Gianni e Paolo Stecchi

LUCOLENA (GREVE IN CHIANTI) - E’ stata vissuta come una festa di paese. Gli abitanti di Lucolena hanno partecipato numerosi all’apertura della nuova sede della farmacia di Gianni e Paolo Stecchi nel centro storico della frazione grevigiana, alle pendici del Monte San Michele.

Situata in via del Centro, al civico 39, la farmacia di Lucolena porta il nome di San Francesco dal ricordo di una visita speciale che portò Gianni, farmacista da 40 anni, a visitare e ammirare una chiesa francescana di Firenze.

Grazie agli accordi attivati dalla Regione Toscana e Federfarma, la proiezione di farmacia rappresenta un punto di riferimento per il Chianti "montanaro", organizzata in modo da offrire un’ampia gamma di servizi riservati al supporto delle fasce deboli della popolazione e delle persone che hanno difficoltà negli spostamenti.

“Sono davvero tanti i servizi che mettiamo a disposizione della comunità - dichiarano Gianni e Paolo Stecchi - come la dispensazione di farmaci tumorali e innovativi, abbiamo attivato la dispensazione per conto con la quale i farmaci anche particolari, non comuni, si possono reperire nella nostra farmacia e talvolta li recapitiamo a domicilio”.

E’ attivo anche il servizio Cup per la prenotazione degli esami che può essere effettuata direttamente in farmacia, oltre al servizio dedicato ai diabetici, ai celiaci e, sulla base di una convenzione regionale, l’opportunità di spendere buoni servizi sanitari.

Per la farmacia San Francesco di tratta di un trasferimento da via dei Castagni, nella zona bassa della frazione, a via del Centro, situata nel cuore di Lucolena, più facilmente accessibile per gli abitanti che non superano le 300 unità.

Alla farmacia si rivolgono i cittadini di Dudda e Lucolena. I farmacisti Gianni e Paolo Stecchi svolgono questa professione dagli anni ’80 e portano avanti una tradizione familiare nata nella prima decade del ‘900.