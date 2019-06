SuperQuark a San Gusmè: il borgo su Rai Uno ai primi di luglio

Il vincesindaco Alessandro Maggi: "Grazie a Luana Ricci che ha sugerito agli auturi di fare qui le riprese"

SAN GUSME' (CASTELNUOVO BERARDENGA) - Una delle trasmissioni più amate e più seguite dagli italiani ha fatto tappa a San Gusmè, borgo magico sulle colline del Chianti Senese.

"Una levataccia - ha scritto domenica 9 giugno sui propri canali social il vicesindaco castelnovino Alessandro Maggi - ma ne è valsa sicuramente la pena, per accompagnare autore, regista e troupe Rai alla ricerca di quei luoghi della Toscana nei quali la mano dell'uomo ha avuto una forte incidenza ma con effetti tutt'altro che negativi".

"Il servizio - annuncia - andrà in onda durante la nuova serie estiva di SuperQuark, presumibilmente la sera del prossimo 3 luglio".

"Una bellissima occasione - rimarca, postando la foto delle riprese di fronte alla favolosa finestra affacciata sulla campagna "ideata" da Lorenzo Vanni - per far conoscere San Gusmè, per la quale vorrei ringraziare Luana Ricci che ha consigliato agli autori di svolgere proprio qui le riprese".

"Indicandolo - conclude Maggi - come luogo idoneo alla rappresentazione di quel particolare tipo di territorio, e creando così una grande opportunità di visibilità al suo e nostro paese".

"Salvo diverse comunicazioni - ribadisce la Pro Loco di San Gusmè - le riprese della troupe Rai effettuate domenica mattina nella nostra zona, andranno a comporre uno dei servizi della puntata del prossimo 3 luglio. Anche la Pro Loco si unisce al ringraziamento a Luana Ricci, la cui famiglia già sostiene da alcuni anni la nostra associazione ospitandone la sede in un locale di sua proprietà, per aver dato al nostro paese questa importante opportunità di valorizzazione. Adesso non ci resta che attendere la puntata di SuperQuark...".