GREVE IN CHIANTI

Il centrodestra: "Furti in aumento. E ci hanno pure dato di allarmisti"

Claudio Gemelli: "ll grido dei cittadini che vogliono più sicurezza ad ora resta per lo più inascoltato"

GREVE IN CHIANTI - "In campagna elettorale ci hanno dato di allarmisti, ci hanno attaccato di strumentalizzare pochi episodi, come se fossimo venuti da Marte nel descrivere un fenomeno che negli ultimi tempi sta crescendo notevolmente, quello dei furti nelle frazioni".

Lo dicono dal gruppo Per il cambiamento (centrodestra). E sono parole del capogruppo in consiglio comunale, Claudo Gemelli (in foto sopra).

"Spesso - rimarca Gemelli - le cronache ci raccontano di episodi del genere e del grido dei cittadini che vogliono più sicurezza e che però, ad ora, resta per lo più inascoltato. Il tema della sicurezza è una questione che non ha appartenenza politica e per questo la nuova giunta deve farsene carico".

"Dispiace però constatare - accusa - che non rientri tra le priorità della nuova giunta. Il bisogno di sentirsi sicuri a casa propria assume i caratteri di un diritto. Attendiamo fiduciosi quali determinazioni vorrà adottare la nuova amministrazione sperando non voglia colpevolmente ignorare ancora una volta la questione".

"Per iniziare intanto basta poco - suggerisce - telecamere in entrata e uscita dalle frazioni e far partire il controllo del vicinato nel periodo estivo. Noi faremo la nostra parte chiedendo atti di indirizzo che vadano in questo senso".

"Il nostro consigliere Roberto Brigadini - conclude - ha già presentato una question time per conoscere quali azioni intende adottare la giunta per garantire la sicurezza nel territorio. Ci auspichiamo verrà data risposta al prossimo consiglio comunale".