"Nel mio giardino il mondo", a Castelnuovo si promuove la lettura per i più piccoli

Nei giorni scorsi alla biblioteca comunale ha preso il via l'iniziativa dedicata ai bambini, in collaborazione con Pleiades Cooperativa

CASTELNUOVO BERARDENGA - Si intitola “Nel mio giardino il mondo” l’iniziativa di promozione della lettura per bambini che ha preso il via nei giorni scorsi alla biblioteca comunale di Castelnuovo Berardenga con la collaborazione di Pleiades Cooperativa Sociale onlus, soggetto che gestisce la struttura.

L’iniziativa prende spunto dall'omonimo libro di Irene Penazzi e si colloca nell’ambito del Patto Regionale per la Lettura in Toscana per garantire a ogni cittadino, partendo dai più piccoli, un accesso il più ampio possibile al libro.





L’appuntamento nella biblioteca comunale di Castelnuovo Berardenga ha accompagnato i piccoli partecipanti alla scoperta dei libri con letture animate e attività ludico-didattiche e sarà replicato prossimamente, con l’obiettivo di creare gruppi di lettura estemporanei e improvvisati aperti a tutte le età, dai bambini agli anziani.